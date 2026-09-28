Парламент Венгрии снял неприкосновенность с премьера Мадьяра

Депутаты венгерского парламента проголосовали за лишение неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра. Об этом сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

«В поддержку этого решения проголосовали 139 человек», — сообщила спикер, отметив, что решение было принято единогласно.

Решение принято на внеочередном заседании. С инициативой выступила прокуратура, инкриминирующая главе правительства кражу.

По версии следствия, в 2024 году в одном из ночных клубов Мадьяр отнял смартфон у гражданина, пытавшегося его снять, и бросил устройство в реку Дунай. До этого правоохранители не могли начать производство, так как политик имел депутатский иммунитет.

Мадьяр не сожалеет о содеянном и утверждает, что ни в чем не виноват. Он отметил, что повторил бы свой поступок. При этом он готов взаимодействовать со следствием.

Ранее спикер парламента Анико Надь сообщила, что на внеочередном заседании депутаты проведут голосование по вопросу о приостановлении парламентской неприкосновенности Мадьяра. Инициатором голосования выступила правящая партия «Тиса», которую возглавляет сам Мадьяр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выступления в городе Сольнок неизвестный из толпы метнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра яйцо. Этот момент был запечатлен в прямой трансляции. Как только Мадьяр начал говорить, в него полетело яйцо. Бросок нападавшего мужчины оказался неточным, однако из-за этого речь главы кабмина пришлось прервать.

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