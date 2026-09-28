Стоит ли бояться? Биолог раскрыл численность бурых медведей в Подмосковье

Биолог Федоров: около 80 медведей могут находиться в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах в 2026 году насчитывается около 80 бурых медведей с учетом животных, которые находятся в регионе постоянно или временно. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

По словам специалиста, данные охотничьих учетов свидетельствуют о заметном увеличении численности животных в Московской области за последние годы.

«В 2026 году в лесах Подмосковья, по данным охотничьих учетов, постоянно или временно насчитывается около 80 бурых медведей», — рассказал Федоров.

Он уточнил, что, согласно данным Министерства природных ресурсов Московской области, на территории региона постоянно обитают примерно 30–40 особей. Еще примерно столько же медведей периодически заходят в Подмосковье из соседних Тверской, Смоленской и Калужской областей.

Таким образом, общая численность животных, которые постоянно или временно находятся в лесах региона, может достигать около 80 особей. Федоров отметил, что за последние 10–15 лет популяция бурых медведей в Подмосковье выросла практически в два раза.

По словам биолога, на увеличение численности повлияли рост популяции медведей в соседних регионах, а также действующий запрет на охоту. Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырех медведей, которые представляли угрозу для людей, ликвидировали в Красночикойском районе Забайкальского края. После сообщений о появлении хищников к местам их выхода выезжали мобильные группы охотоведов. Специалисты оценивали обстановку и принимали меры, чтобы предотвратить опасные встречи животных с местными жителями. Для реагирования на появление диких животных возле населенных пунктов в регионе работают 85 мобильных групп, в которых задействованы 275 охотников.

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