Отец пытался продать трехлетнюю дочь в качестве невесты

Мужчина пытался продать свою трехлетнюю дочь в качестве невесты 60-летнему мужчине. Об этом сообщило издание GBNews.

«Полиция арестовала Абдула Баки из приграничного города Чаман в Белуджистане, который продал свою дочь Салаху Уддину за 2,5 миллиона пакистанских рупий (766 тыс. рублей. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Договоренность была согласована лишь на бумаге, передать деньги родственникам девочки так называемый жених не успел.

За две недели до того, как состоялась данная договоренность, старшую сестру Салухи Шукрию до смерти забил железными прутами ее муж. Девочке было приблизительно 14-15 лет.

Валвар — так называется обычай, когда за будущую жену мужчина выплачивает ее семье выкуп. Часто в рамках этой традиции производилась продажа детей. Долгое время подобные действия не считались чем-то вышедшим за грань закона. Лишь в 2025 году власти Пакистана запретили детские браки, а значит, и валвар с их участием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье сегодня вынесли приговор медикам по громкому делу о торговле детьми. Они наладили незаконный вывоз несовершеннолетних заграницу. Всего в деле фигурируют 13 детей.

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