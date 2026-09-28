«В пяти минутах от тюрьмы»: Гордон припомнила Галич, как та добивала Ивлееву

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Юрист и телеведущая продолжают публично конфликтовать.

Что Гордон сказала об отношении Галич к Ивлеевой

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Екатерина Гордон упрекнула Галич в том, что та в свое время не помогла Ивлеевой

Звездный юрист Екатерина Гордон продолжает публично конфликтовать с телеведущей Идой Галич. Блондинка припомнила своей оппонентке один из самых подлых, по ее мнению, поступков. Об этом написал StarHit.ru.

Гордон обвинила Галич в двойных стандартах. В качестве примера она привела историю с Настей Ивлеевой, когда после «голой вечеринки» интернет-звезда оказалась под шквалом критики, Галич не протянула ей руку помощи, а, наоборот, как сказала юрист, осудила бывшую подругу.

«Ивлеева в какой-то момент оказалась за пять минут от тюрьмы. Это каким же надо быть человеком?» — возмутилась Гордон, упрекая Иду.

Вероятнее всего, Екатерина имела в виду интервью Галич Юлии Меньшовой. Именно в нем брюнетка впервые публично прокомментировала поведение Насти Ивлеевой. После вопроса журналиста о «голой вечеринки» телеведущая сказала, что не хотела бы говорить на эту тему, однако спустя несколько минут принялась «топить» некогда популярную блогершу.

Осуждая поступок Иды, Гордон также сказала, что, по ее мнению, неправильно добивать человека, который и так потерпел крах.

«От сумы и от тюрьмы нельзя зарекаться. <…> На месте Ивлеевой могла быть и я, и кто угодно», — сказала Екатерина.

Ранее Гордон обвинила Галич в отсутствии значимых успехов в жизни. По ее словам, телеведущая живет в «своем вымышленном мире» и не замечает того, что происходит за пределами социальных сетей.

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