Путин поблагодарил ЦИК за масштабную работу, проделанную на выборах

Российские власти проделали огромную работу по проведению выборов на всех уровнях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Выборы прошли у нас во всех 89 субъектах Российской Федерации. 2,2 тысячи избирательных кампаний на всех уровнях: на муниципальном, на региональном, общефедеральном. Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа. Была связана с риском, к сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает. Элла Александровна, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне», — сказал президент.

Путин также заявил, что состоявшееся голосование подтвердило легитимность органов исполнительной и представительной власти России, что, по его словам, «особенно важно в современных условиях».

Памфилова, в свою очередь, рассказала, что впервые в Госдуму избрали 46 участников СВО. ЦИК сделал все, чтобы избирательный процесс для военных не стал дополнительным фактором опасности, подчеркнула она.

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