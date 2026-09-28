Путин поблагодарил ЦИК за масштабную работу, проделанную на выборах

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 36 0

Президент отметил, что членам избирательной комиссии пришлось столкнуться с рисками.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские власти проделали огромную работу по проведению выборов на всех уровнях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Выборы прошли у нас во всех 89 субъектах Российской Федерации. 2,2 тысячи избирательных кампаний на всех уровнях: на муниципальном, на региональном, общефедеральном. Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа. Была связана с риском, к сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает. Элла Александровна, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне», — сказал президент.

Путин также заявил, что состоявшееся голосование подтвердило легитимность органов исполнительной и представительной власти России, что, по его словам, «особенно важно в современных условиях».

Памфилова, в свою очередь, рассказала, что впервые в Госдуму избрали 46 участников СВО. ЦИК сделал все, чтобы избирательный процесс для военных не стал дополнительным фактором опасности, подчеркнула она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

19:57
Путин: численность военнослужащих в России увеличили на 25 тысяч человек
19:54
Памфилова заявила о сохранении открытости выборов в сложных условиях
19:30
Один из двигателей космического корабля Starship вышел из строя
19:25
Путин поблагодарил ЦИК за масштабную работу, проделанную на выборах
19:20
«Нужна мобилизация»: Лукашенко потребовал ускорить уборку урожая в Белоруссии
19:10
«Знает, где головы»: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые данные

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен