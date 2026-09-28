«Есть код»: Катя Лель объяснила, почему Сергей Соседов так рано ушел из жизни

Катя Лель назвала смерть Сергея Соседова неожиданной

Заслуженная артистка России Катя Лель назвала неожиданной и слишком ранней смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом певица заявила в беседе с URA.RU.

«Это ужасно рано и абсолютно неожиданно. Просто кошмар. Я пытаюсь себе объяснить, что у каждого из нас есть свой код на земле, что мы все приходим с определенным временем сюда», — призналась Лель.

С Соседовым Лель была знакома много лет. Она отметила, что в обычной жизни музыкальный критик сильно отличался от своего образа на телевидении. Если в эфире Соседов мог резко оценивать артистов и не боялся говорить им о недостатках, то вне камер он был спокойным, теплым и искренним человеком.

Во время работы в шоу «Суперстар» критик периодически высказывался и о выступлениях самой Лель. Певица призналась, что не оставляла его замечания без ответа.

Сергей Соседов умер 23 сентября после падения с лестницы в отеле в Нерюнгри. Он получил тяжелую травму головы, которая привела к кровоизлиянию и отеку мозга, и, несмотря на операцию, спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело музыкального критика отправили из Якутии в Москву. Его похороны должны пройти в столице, дата гражданской панихиды пока неизвестна.

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