Очевидец взрыва под Ярославлем: «Вышибло двери и два окна»

Очевидец взрыва на предприятии по производству петард в Ярославской области рассказал о последствиях мощного хлопка., сообщает истоник 5-tv.ru. По его словам, в момент происшествия он находился на огороде, когда услышал сильный взрыв и увидел столб дыма со стороны предприятия.

Мужчина сразу связался с женой, которая в это время оставалась дома с ребенком.

«Услышал сильный хлопок, цветы из кашпо попадали. Сразу же жене позвонил. У меня в квартире вышибло три межкомнатные двери и два окна, которые выходили на эту территорию», — рассказал очевидец.

По его словам, повреждения получили и другие дома. В некоторых квартирах выбило окна, также пострадала крыша.

Взрыв произошел днем 28 сентября в цехе по производству петард в поселке Кубринск Ярославской области. По данным РЕН ТВ, на предприятии в момент происшествия находились 15 человек. Десять из них погибли.

Еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Судьба четырех человек на данный момент остается неизвестной.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Ярославской области также готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации.

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