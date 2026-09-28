Кишечник без защиты: какие болезни запускает нехватка клетчатки в организме

«Хлеб всему голова», — гласит русская пословица. Вот только какой, белый или темный, не уточняется. А ведь разница принципиальная. Всеми любимый батон белого, к сожалению, не содержит клетчатки. Растительные волокна — это не просто модный термин из мира здорового питания, а жизненно важный компонент рациона.

Без него организм буквально задыхается: замедляется пищеварение, гибнут полезные бактерии, растет риск опасных заболеваний. Почему клетчатка необходима каждому и как набрать ее суточную норму разберемся в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Что такое клетчатка и зачем она нужна: как растительные волокна работают в кишечнике

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Клетчатка в нашем организме не переваривается. Она работает как щетка и помогает пищевому комку пройти по пищеварительному тракту. Клетчатка впитывает много воды и растягивает стенки кишечника, вызывая тем самым рефлекторные сокращения — в медицине это называется перистальтикой.

Для наглядности каждый может провести эксперимент у себя дома. Для этого шелуху семян подорожника (чистая клетчатка) нужно залить водой и посмотреть, насколько она увеличится в размерах. То же самое происходит и с нашим организмом.

Клетчатка делает каловые массы более мягкими и объемными. В результате кишечник опорожняется быстрее, и у нас не возникают запоры. Жаль, что многие люди практически не включают ее в свой рацион.

Клетчатка — еда для бактерий

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Клетчатка — это действительно любимая еда полезных бактерий. Наш организм ее не переваривает: у него просто нет для этого нужных ферментов. Поэтому она доходит до толстого кишечника в неизменном виде. А вот там уже становится лакомством для бифидо- и лактобактерий.

Они сбраживают клетчатку, выделяют масляную, пропионовую и уксусную кислоты, которые, в свою очередь, питают клетки нашего кишечника. Это взаимовыгодное сотрудничество: бактерии получают пищу, а мы — здоровую слизистую и крепкий защитный барьер.

Кроме того, клетчатка снижает уровень плохого холестерина и помогает выводить из организма токсины и тяжелые металлы.

Банан, огурец и картошка — не источник клетчатки

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Многие люди практически не включают клетчатку в свой рацион. Что обычно съедает человек за день? Банан, огурцы, помидоры, картофельное пюре. Казалось бы, фрукты и овощи — все это полезно. Но в них практически нет клетчатки.

Вот конкретные цифры:

Огурец — 0,5 г клетчатки;

Помидор — 1,5 г клетчатки;

Картофельное пюре — клетчатка только в кожуре;

Бананы — почти не содержат клетчатки.

А если добавить к этому рациону еще шлифованный белый рис и макароны, в которых вообще нет клетчатки, — получим хронический запор. Эти продукты очень быстро перевариваются, не дают объема, и в результате пищевой комок слишком долго движется по кишечнику.

Суточная норма клетчатки на тарелке

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В норме человеку нужно 25–30 граммов клетчатки в день. Однако люди в среднем потребляют всего 10–15 г — в два–три раза меньше нормы.

Как набрать суточную норму? Вот пример сбалансированного рациона:

Порция гречневой каши (или бобовые — чечевица, горох);

Фрукт с кожурой — например, яблоко;

Листовая зелень — шпинат (можно добавить в салат или омлет);

Горсть любых орехов или семечек;

Сырые овощи — например, морковь;

А если добавлять в еду семена льна и кунжута, например, в каши, салаты и йогурты, кишечник скажет вам спасибо.

Чем грозит дефицит клетчатки

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Недостаток клетчатки ведет к трем серьезным последствиям:

Лишний вес. Грубая пища требует пережевывания, дает объем и чувство сытости. Без клетчатки человек съедает на 20–30% больше калорий за день. Дисбактериоз кишечника. Без подпитки полезные бактерии вымирают. Их место занимают условно-патогенные штаммы. Хронические запоры. Тревожный сигнал, который ведет к массе проблем со здоровьем, в том числе повышает риск колоректального рака в среднем на 60%.

Запор, геморрой и анальные трещины: как клетчатка помогает избежать деликатных проблем

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Нерегулярный стул может спровоцировать развитие геморроя и анальных трещин. При запорах каловые массы становятся более плотными, а натуживание во время дефекации существенно повышает давление в венах прямой кишки. Именно это создает предпосылки для формирования геморроидальных узлов.

Помимо снятия основных симптомов, задача лечения — восстановить саму слизистую и полностью заживить рану. Это поможет снизить количество осложнений и рецидивов в будущем. Существуют средства, которые активируют местный иммунитет анального канала и усиливают защитные механизмы слизистой.

Они могут ускорить заживление, снять отек, устранить жжение, зуд и боль, укрепить стенки сосудов. Такие средства бывают в двух формах: свечи действуют изнутри, на внутренние узлы, а мазь удобно наносить снаружи при анальных трещинах.

И помните: рацион, богатый клетчаткой, — это не диета и не ограничение. Это простой способ поддержать кишечник, укрепить иммунитет и снизить риски опасных заболеваний.