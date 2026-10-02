Ужас из темных веков: девушка умерла от чумы в Иркутской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 67 0

Ранее в этом же регионе скончался мужчина — у него подозревали то же заболевание.

Жертва чумы в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Иркутской области умерла от чумы

Жертвой чумы стала 27-летняя жительница Иркутской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Девушка была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Там первый анализ показал, что пациентка заражена опасной бактериальной инфекцией. Повторное исследование также показало, что организм девушки поразила чума.

Несмотря на то, что инфекция была идентифицирована, спасти пациентку врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина с подозрением на чуму умер в Иркутской области. Больной был госпитализирован 29 сентября, а уже 1 октября его сердце остановилось. У мужчины были взяты анализы на возбудителей этой бактериальной инфекции.

Прием новых пациентов в больнице временно приостановили, а в других отделениях провели дезинфекцию. Все, кто контактировал с умершим, находятся под наблюдением медиков. Их тесты на чуму наличие в организме этой инфекции не подтвердились.

После случившегося в области собрали противоэпидемическую комиссию, в которую вошли, в том числе, и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, и губернатор региона Игорь Кобзев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

16:08
Умер известный театральный режиссер Николай Хомяков
15:51
Поздно ложиться — себе дороже: «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии
15:42
«Алло, военкомат!» — мошенники придумали новую схему обмана
15:39
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
15:30
Собянин: почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы
15:26
Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня