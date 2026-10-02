Ужас из темных веков: девушка умерла от чумы в Иркутской области

Жительница Иркутской области умерла от чумы

Жертвой чумы стала 27-летняя жительница Иркутской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Девушка была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Там первый анализ показал, что пациентка заражена опасной бактериальной инфекцией. Повторное исследование также показало, что организм девушки поразила чума.

Несмотря на то, что инфекция была идентифицирована, спасти пациентку врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина с подозрением на чуму умер в Иркутской области. Больной был госпитализирован 29 сентября, а уже 1 октября его сердце остановилось. У мужчины были взяты анализы на возбудителей этой бактериальной инфекции.

Прием новых пациентов в больнице временно приостановили, а в других отделениях провели дезинфекцию. Все, кто контактировал с умершим, находятся под наблюдением медиков. Их тесты на чуму наличие в организме этой инфекции не подтвердились.

После случившегося в области собрали противоэпидемическую комиссию, в которую вошли, в том числе, и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, и губернатор региона Игорь Кобзев.

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