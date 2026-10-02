Почти 200 человек госпитализировали после смерти от чумы в Иркутской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 85 0

Кроме того, специалисты устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с людьми, размещенными в стационары.

Меры против чумы в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После смерти девушки от чумы в Иркутской области были госпитализированы почти две сотни человек. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

По данным инсайдера, 189 человек были размещены в стационары для профилактического наблюдения медиков. При чем 114 человек помещены в одну больницу области, еще 63 — в другое медицинское учреждение, а 12 человек были направлены в противочумный научно-исследовательский институт.

Известно, что у части госпитализированых были зафиксированы характерные для этой бактериальной инфекции симптомы. Однако даже их наличие не является доказательством заражения.

Кроме того, специалисты устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с теми, кто уже был помещен в стационары.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госпитализированная в Шелеховскую районную больницу Иркутской области 27-летняя девушка умерла от чумы. Анализы дважды указали наличие этой инфекции в ее организме.

Также 5-tv.ru писал о том, что в этом регионе 1 октября скончался мужчина, у которого также подозревали заражение чумой.

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