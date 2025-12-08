Путин заявил о готовности России делать все для усиления ОДКБ

Президент обозначил приоритеты взаимодействия в сфере безопасности.
Россия намерена последовательно работать над укреплением Организации Договора о коллективной безопасности и наращивать ее институциональные возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Глава государства подчеркнул важность преемственности в совместной работе стран-участниц.
«Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации, и, как я уже недавно говорил своим коллегам, главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что <…> было сделано нашими <…> кыргызстанскими друзьями. И это будет полная преемственность по всем основным направлениям нашего взаимодействия», — заявил Путин.
Президент указал, что приоритетами остаются усиление обороноспособности стран-участниц, согласование подходов в военной сфере и развитие военно-технического сотрудничества.
Ранее в Кремле сообщали, что позиция Армении по формату участия в работе ОДКБ рассматривается как суверенное решение. Путин отмечал, что государства организации относятся к этому выбору с уважением, а Ереван, несмотря на воздержание от участия в отдельных заседаниях, продолжает поддерживать принятые решения и сохраняет членство в структуре.
