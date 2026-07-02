След ведет к яхте: в ФРГ подтвердили обвинения по подрыву «Северных потоков»

В Германии подтвердили обвинение к украинцу по делу о подрыве «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергию К., которого подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщили в заявлении ведомства.

Украинца обвиняют в соучастии в военном преступлении, нападении на гражданские объекты, организации взрыва, уничтожении сооружений и нарушении работы объектов общественной инфраструктуры.

По версии следствия, Сергий К. был офицером украинской армии в 2022 году. После начала конфликта он вместе с другими боевиками, по поручению государственных органов Украины разработал план уничтожения газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря в немецкий Любмин.

В Генпрокуратуре ФРГ отметили, что целью операции было окончательное прекращение поставки российского газа по этим трубопроводам и стремление не позволить России получать доходы от продажи природного газа для финансирования военных действий.

Для реализации плана, по данным следствия, создали группу из профессиональных водолазов, капитана яхты и специалиста по взрывчатке. Руководителем группы прокуратура назвала Сергия К. По утверждению следствия, 4 сентября 2022 года он въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. Затем группа поднялась на борт парусной яхты, которую заранее арендовали через посредников у немецкой компании в Ростоке. В операции использовали подложные документы.

По версии прокуратуры, на этой яхте участники операции перевезли большое количество мощной взрывчатки военного назначения в международные воды недалеко от датского острова Борнхольм. Они установили на трубопроводах несколько зарядов с часовыми механизмами.

Взрывные устройства сработали 26 сентября.

Сергия К. задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини по европейскому ордеру на арест. Затем его экстрадировали в Германию в ноябре того же года.

Дело передано в Высший земельный суд Гамбурга.

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