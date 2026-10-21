Артем Чекалин утверждает, что Лерчек «практически не встает»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 34 0

В Мосгорсуде он ходатайствовал о смягчении наказания с учетом болезни бывшей жены.

Чекалин: Лерчек практически не встает из-за онкологии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Артем Чекалин сообщил в Мосгорсуде, что его экс-супруга Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая онкологическим заболеванием, последние полтора месяца «практически не встает». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Чекалин ходатайствовал о том, чтобы суд принял во внимание наличие у него троих детей на иждивении и тяжелое заболевание Чекалиной. Рассматривалась апелляция на приговор.

В апреле Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194 миллионов рублей. Под стражу его заключили прямо в зале суда. Позднее защита обнародовала видеообращение, записанное Чекалиным до суда: в нем он назвал себя невиновным.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Артему Чекалину по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей по поддельным документам в ОАЭ, отклонив жалобы защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело блогера Лерчек о перечислении свыше 250 млн рублей в ОАЭ направлено на повторное рассмотрение в Мосгорсуд. До этого Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной. При этом обе стороны остались недовольны приговором. Защита добивается полного оправдания блогера. Прокуратура же считает наказание чрезмерно мягким и просит увеличить срок до шести лет, а запрет на администрирование сайтов — до пяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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