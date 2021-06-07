Будущая королева или затворница: какая судьба уготована дочке Гарри и Меган Маркл?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 4 880

Таролог Марианна Абравитова предостерегает звездных супругов: их малышка — совершенно неординарный человек.

Фото, видео: ТАСС / Dominic Lipinski; 5-tv.ru

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В семье внука королевы Елизаветы II — принца Гарри — счастливое событие: 4 июня родилась его первая дочь. Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл наградили девочку уникальным именем — Лилибет-Диана, в знак глубокого уважения к ее Величеству и трагически погибшей матери Гарри, принцессы Уэльской Дианы.

Кто-то уже прочит малютке большую славу, богатство и счастье, другие предостерегают родителей от больших проблем с наследницей. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова раскрыла, кто из предсказателей оказался прав в своих догадках.

Своя «чужая»

Эксперт сделала большой расклад на картах и поняла, что малютка Лили — уникальный ребенок. В отличие от своей матери-актрисы она будет очень скромна и благочестива. Ее вряд ли будут привлекать светская жизнь и сплетни, а общению с товарищами она с радостью предпочтет уединение на природе с книгой.

«Ребенок будет погружен в себя. Это девочка романтичная, она будет недовольна своим статусом, потому что это накладывает определенные обязанности, ограничения, ответственность. Он задает определенные рамки, в которых ей будет неуютно находиться», — подчеркнула Абравитова.

Таролог заметила, что жизнь Лилибет-Дианы будет вполне размеренной, без приключений и трагических случайностей. Она найдет себя в творчестве. Скорее всего, станет писателем или поэтом. Ее ждет счастливый брак со скромным, спокойным романтиком. У влюбленных почти наверняка родятся дети. Но эту семью вряд ли можно будет сравнить с королевскими особами.

«Этому ребенку, наверное, было бы хорошо родиться в другой семье, там, где на нее не смотрело бы такое количество глаз; человек жил бы спокойной, обычной семейной жизнью. Это то, к чему она и будет стремиться всегда», — заключила Марианна Абравитова.

Станет королевой?

Эксперт отметила, что в силу особенностей характера, а также жизненных перипетий Лилибет-Диана не сможет стать королевой. Впрочем, политика и общественные вопросы и так вне списка ее интересов. Эта девочка — натура тонкая, она, как и трагически погибшая бабушка Диана, будет не в силах жить напоказ.

«Имя, вытекающее из рода, несет определенную энергию. Мы все прекрасно знаем, что принцесса Диана не была счастлива в любви и понимании. Рожденная девочка немножко возьмет эту карму на себя. Эта девочка никогда не станет королевой. Также она не сыграет никакую миротворческую роль в семействе Виндзоров и не помирит их между собой», — констатировала таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на поздних сроках беременности Меган Маркл понадобилась экстренная помощь врачей.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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