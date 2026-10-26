Рассадник бактерий: можно ли заразиться туберкулезом в автобусе

Шанс заразиться туберкулезом во время поездки на общественном транспорте низкий

Шанс заразиться туберкулезом во время короткой поездки на общественном транспорте крайне низкий. Об этом Life.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера (МОКПТД) Ирина Лапырева.

Эксперт напомнила, что туберкулез чаще всего передается воздушно-капельным путем. Человек с заразной формой заболевания легких при кашле, чихании или разговоре выделяет микробактерии в воздух. Там, при определенных условиях, если помещение закрытое и плохо проветривается, они способны сохраняться часами.

Ирина Лапырева подчеркнула, что шанс заразиться туберкулезом во время обычной короткой поездки в общественном транспорте очень низкий. Сама по себе сиюминутная встреча с больным в автобусе имеет небольшое значение. Намного опаснее длительное время тесно взаимодействовать с человеком с туберкулезом.

Врач добавила, что на ранних стадиях распознать болезнь по симптомам трудно, так как кашель, слабость и высокая температура встречаются и при других заболеваниях. Более того, иногда туберкулез никак не проявляется. Именно поэтому Ирина Лапырева порекомендовала россиянам не игнорировать регулярное профилактическое обследование.

Ранее вирусолог Елена Малинникова назвала главные отличия гриппа от других ОРВИ. Для гриппа характерна в первую очередь выраженная интоксикация: резкая головная боль, боли в суставах и мышцах, сильная слабость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.