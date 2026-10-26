Она ждала его из колонии: сложная история любви Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой

Дарья Белоусова дождалась Ефремова из колонии и может стать его женой

Скандально и печально известный актер Михаил Ефремов, похоже, собрался жениться на коллеге по цеху Дарье Белоусовой. Его избранница оказалась младше на 19 лет — но любви, как известно, покорны все возрасты. И, по-видимому, жизненные обстоятельства, ведь актер известен скандальными эпизодами, а за его плечами уже пять браков. Разбираемся, что известно об актерском союзе, в новом материале 5-tv.ru.

Благословение сестры

Терещенко Михаил./ТАСС

Ефремов в возрасте 62 лет оказался неожиданно готов к новому браку — с 43-летней избранницей Дарьей Белоусовой, актрисой, которая поддерживала его в трудное время и навещала в колонии. Сестра актера Анастасия Ефремова тепло отозвалась об избраннице брата: сестринское благословение было дано.

«Рядом с Мишей верная подруга, которая мне нравится, пожалуй, больше всех его предыдущих подруг. Даша очень хорошо воспитана, а самое важное — она очень любит Мишу. Она его ждала. Даша — правильный выбор!» — заявила Анастасия.

По словам сестры Ефремова, Даша — идеальный вариант во всех отношениях: красивая, умная, талантливая и, самое главное, верная. Мол, точно нужно брать в жены.

«Даша — это именно тот человек, который ему нужен. Она правильно его любит», — рассказала сестра Ефремова в эфире НТВ.

Впрочем, если Дарья действительно станет новой супругой Ефремова, ей предстоит пополнить весьма внушительный список его избранниц. Причем далеко не все предыдущие романы актера заканчивались мирно.

Бурная личная жизнь Ефремова

Прокофьев Вячеслав./ТАСС

Михаил Ефремов пять раз был женат, и отношения с Дарьей могут закончиться шестым браком.

Первой супругой Ефремова стала актриса Елена Гольянова. Их брак носил фиктивный характер: Михаил оказал услугу коллеге. Он помог Елене оформить московскую прописку, необходимую ей для размена квартиры. Пара просуществовала в официальном статусе мужа и жены всего несколько месяцев, после чего коллеги развелись. Общих детей у них не было.

Следующие серьезные отношения Ефремов завел уже по любви, а не по расчету. Ася Воробьева, филолог по образованию и литературный редактор «Современника», стала второй серьезной избранницей актера. Прежде она состояла в отношениях с Антоном Табаковым — сыном Олега Табакова. Именно Антон попросил Ефремова устроить Асю в «Современник-2». Между ней и Михаилом завязался роман, из-за которого она оставила прежнего возлюбленного. В 1988 году Ася родила сына Никиту — будущего известного актера.

С Асей Воробьевой Михаил Ефремов состоял в отношениях около двух лет. Они завершились вскоре после появления на свет совместного ребенка. Мальчик до двенадцати лет носил фамилию матери — Бикмухаметов, после чего взял фамилию отца и стал Ефремовым. Воспитанием Никиты занимались его мать и дед по материнской линии.

Евгения Добровольская, народная артистка России, стала следующей женой Михаила Ефремова. Они поженились в 1990 году и развелись в 1997-м. В 1991 году у них появился сын Николай, также выбравший актерскую профессию.

В январе 2025 года Добровольская умерла после тяжелой болезни. СМИ писали, что Ефремов долго добивался ее расположения, а сам брак, начавшийся как яркий роман, оказался непростым. Среди причин расставания Добровольская упоминала алкогольную зависимость супруга. Кроме того, в браке не обходилось без разборок и конкуренции.

«Пьяный человек — это "оно". Я не могу любить то, что меня убивает», — рассказывала актриса.

Актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова, познакомилась с ним в 1999 году на съемках фильма «Романовы: Венценосная семья». До этого она состояла в отношениях с Иваном Охлобыстиным, с которым Ефремова связывала многолетняя дружба. Затем Ксения вышла замуж за музыканта Алексея Паперного, от которого ушла к Ефремову беременной. Ее новорожденная дочь от предыдущих отношений, по данным СМИ, прожила лишь несколько дней.

После этой трагедии 14 октября 2000 года у Ефремова и Качалиной родилась дочь Анна-Мария, но вскоре отношения разладились. По одной из версий, причиной стала измена Качалиной, которую Ефремов не смог простить.

После развода Ксения с дочерью уехала на Гоа, где, по сообщениям СМИ, пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Вернувшись в Россию, она фактически оставила актерскую карьеру.

В 2011 году Ефремов получил единоличную опеку над дочерью и забрал ее к себе, но продолжал помогать бывшей жене — купил ей квартиру в Брюсовом переулке. Последние годы Качалина жила затворнически, боролась с алкогольной зависимостью, а ее квартира пришла в запустение.

В декабре 2025 года стало известно о смерти 54-летней актрисы. По данным СМИ, причиной стала острая сердечная недостаточность. Тело обнаружил Михаил Ефремов, пришедший проведать бывшую жену.

Пятой супругой Михаила Ефремова стала Софья Кругликова — звукорежиссер, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. С 2005 года она преподает на кафедре музыкального факультета Института современного искусства в Москве.

Их история началась необычно: по данным СМИ, Ефремов несколько раз в шутку делал Софье предложение, а отношения завязались позже. На тот момент Кругликова была замужем за французским программистом по имени Режис, но в итоге этот брак разорвала. Отношения Ефремова и Кругликовой начались в начале 2000-х годов. По данным СМИ, официально они поженились, когда Софья была беременна третьим ребенком. А в 2016 году супруги прошли обряд венчания.

В этом союзе родились трое детей: дочь Вера, дочь Надежда (2007) и сын Борис (2010). По данным СМИ, Софья на протяжении многих лет занималась воспитанием детей практически одна.

В 2025 году в прессе активно обсуждали возможный разрыв. Среди причин называли постоянные конфликты в семье. Одной из возможных причин расставания СМИ также называли отношения Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой, которая навещала его во время пребывания в колонии.

Осенью 2025 года брак официально расторгли. По сообщениям прессы, Ефремов не стал делить имущество: шестикомнатная квартира в Хамовниках стоимостью около 200 миллионов рублей полностью отошла Софье и детям, а сам актер переехал в более скромное жилье.

После пяти браков и не менее громких расставаний Ефремов, похоже, снова решил попытать счастья в личной жизни. Причем его новая избранница тоже успела пережить развод и прекрасно знакома с непростым характером актерской профессии.

Кто такая Дарья Белоусова

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Дарья Белоусова родилась 29 августа 1983 года в семье актера «Ленкома» Владимира Белоусова. Окончив школу, она училась в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина — в мастерской Виктора Коршунова.

Позже Белоусова вошла в труппу «Современника», где ее дебютом стала постановка «Подлинная история М. Готье по прозвищу "Дама с камелиями"».

В 2010 году она вышла замуж за Шамиля, родного брата актрисы Чулпан Хаматовой. Их отношения начались после совместной работы в спектакле «Мурлин Мурло». По словам актрисы, первый поцелуй с Шамилем случился как раз после показа этого спектакля. До встречи с ним она была уверена, что замужество ей не грозит.

Свадьбу отметили дважды — в Татарстане и Москве, а в «Современнике» коллеги устроили молодоженам праздничный капустник. Однако через восемь лет союз распался.

Поддержала коллегу

Куров Александр./ТАСС

Позже, после своего развода, Белоусова сблизилась с Михаилом Ефремовым. Оба работали в «Современнике», а об их романе широкой публике стало известно после смертельного ДТП 2020 года, виновником которого был Ефремов.

По данным СМИ, первую ночь после аварии актер провел в квартире Дарьи. Когда Ефремов оказался в колонии, Белоусова не отвернулась от возлюбленного и продолжала приезжать к нему в исправительное учреждение. По информации прессы, во время одного из свиданий пара провела вместе трое суток.

По данным журналистов, сейчас Михаил Ефремов живет вместе с новой избранницей в съемной квартире в Москве. Это жилье площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце. В СМИ утверждают, что Дарья сняла квартиру еще в конце 2024 года, за несколько месяцев до выхода Ефремова из колонии.

Впрочем, пока о предстоящей свадьбе говорит лишь сестра артиста. Сам Ефремов свои планы на шестой брак не раскрывает, а Белоусова предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ.

Но, судя по всему, отношения у пары действительно серьезные. Дарья дождалась актера из колонии, осталась рядом после его освобождения и теперь делит с ним повседневную жизнь. Остается только гадать, станет ли она последней любовью Ефремова или его бурная личная жизнь пополнится очередной историей с громким началом и печальным концом.

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