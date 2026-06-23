До завтрака или после? Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Многие начинают утро с чашки кофе, а уже потом берутся за щетку. Но правилен ли такой подход?

Когда лучше чистить зубы: до или после завтрака

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: зубы лучше чистить до завтрака, а не после

Многие начинают утро с чашки кофе или завтрака, а уже потом берутся за зубную щетку. Однако стоматолог Джиоти Чинтамани объяснил в беседе с Mirror, что такой порядок не всегда идет на пользу зубам. По словам специалиста, в большинстве случаев чистить зубы лучше до еды, а не после.

Как рассказал стоматолог, за ночь во рту активно размножаются бактерии, а утренняя чистка помогает удалить налет и снизить их количество еще до первого приема пищи.

Кроме того, зубная паста с фтором создает на поверхности эмали защитный слой, который помогает ей лучше противостоять воздействию кислот из еды и напитков.

Почему после завтрака лучше не спешить к зубной щетке

Если завтрак включает фрукты, сок, кофе, выпечку или другие кислые продукты, эмаль временно становится более уязвимой. По словам врача, чистка зубов сразу после еды может привести к тому, что кислоты буквально «втираются» в поверхность зуба, постепенно повреждая защитный слой.

Именно поэтому специалист рекомендует, если вы все же предпочитаете чистить зубы после завтрака, подождать не менее 30–60 минут. За это время слюна успеет частично нейтрализовать кислотность и восстановить естественный баланс в полости рта.

Когда можно чистить зубы после еды

Стоматолог отмечает, что если человек не успел почистить зубы перед завтраком, делать это после еды тоже можно. Главное — не сразу.

Пока нет возможности воспользоваться щеткой, врач советует:

  • прополоскать рот обычной водой;
  • пожевать жевательную резинку без сахара в течение нескольких минут;
  • не употреблять сладкие напитки между приемом пищи и чисткой зубов.

Что еще советует стоматолог

Помимо правильного времени чистки, специалист напомнил и о других правилах ухода за полостью рта:

  • чистить зубы два раза в день не менее двух минут;
  • использовать зубную нить или ершики для очищения межзубных промежутков;
  • выбирать зубную пасту с фтором;
  • регулярно менять зубную щетку — примерно раз в три месяца или раньше, если щетина износилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Гаубицы М‑46 срывают планы ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:00
До завтрака или после? Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов
6:51
Платье молодой жены Егора Бероева намекнуло на скорое пополнение в семье
6:37
Ангел? Неизвестный объект пролетел рядом с Солнцем
6:00
Контрактники отработали стрельбу на полигоне. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Город Мечтателей на Дворцовой: как будут удивлять зрителей на «Алых парусах‑2026»
Россияне переключились на Азию: как туризм помог замедлить инфляцию в РФ
«С удовольствием»: Павел Деревянко готов стать отцом еще не один раз
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео