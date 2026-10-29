Вошел в историю: 16-летний вратарь «Локомотива» побил рекорд КХЛ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 6 0

Он не пропустил ни одной шайбы и помог своей команде одержать победу.

Кто самый молодой вратарь в истории КХЛ

Фото: Молодёжная хоккейная лига; mhl.khl.ru

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Вратарь «Локомотива» дебютировал в КХЛ в 16 лет и установил новый рекорд

Голкипер ярославского «Локомотива» Яков Казанцев стал самым молодым вратарем, сыгравшим в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О рекорде юного хоккеиста сообщило РИА Новости.

Казанцев появился на льду в конце третьего периода встречи регулярного чемпионата против клуба «Сочи», сменив своего партнера по команде Алексея Мельничука. Для Якова это был первый выход в составе «железнодорожников» — он дебютировал в КХЛ в 16 лет и 335 дней.

Клуб из Ярославля одержал победу над соперником со счетом 6:2. При этом сам Казанцев парировал три броска сочинцев и завершил встречу без пропущенных шайб.

Голкипер превзошел достижение, которое было установлено в прошлом сезоне КХЛ. До этого самым молодым дебютантом среди вратарей был Владимир Селиванов из московского «Динамо» — он впервые сыграл в матче лиги в 17 лет и 50 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти двукратного чемпиона России по хоккею с мячом в составе архангельского «Водника» Сергея Конакова.

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