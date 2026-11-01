«Он меня спас»: актер выступил в защиту обвиненного Волочковой директора

Куличков вступился за бывшего PR-директора Волочковой

Бывший PR-директор заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Максим Николаев, который ранее заявил о разрыве сотрудничества с балериной — честный и порядочный человек. Об этом заявил актер Алексей Куличков в беседе с 5-tv.ru.

«Мы с ним уже десять лет как работаем вместе, он периодически помогает мне, за все эти десять лет более порядочного, более заботливого директора или организатора какого-то я не видел», — сказал артист.

По словам Куличкова, в трудный момент его жизни, когда у актера вообще не было поддержки, Николаев единственный сказал: «Лех, будет все нормально, все наладим». Он практически помог Алексею начать жизнь заново, и за все десять лет оставался позитивным и надежным союзником.

Что касается самой Волочковой — ее позицию Куличков комментировать не стал.

«Я с Анастасией не работал, я не знаю. Что она? Как она работает, поэтому я могу сказать только за Максима», — подчеркнул он.

Ранее Максим Николаев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объявил о прекращении сотрудничества с Волочковой, заявив о ее нестабильности, срыве гастролей и перепадах настроения. В ответ та обвинила его в якобы похищенных деньгах за выступление.

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