Тысячи стеклянных деталей: Собянин рассказал о реставрации павильона ВДНХ

На ВДНХ продолжается реставрация павильона «Охрана природы»

В Москве продолжают реставрацию фасадов павильона № 62 «Охрана природы» на ВДНХ. О ходе работ мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Особое внимание специалисты уделяют центральной части здания, украшенной стеклянными блоками повышенной прочности из закаленного художественного стекла. Как отметил глава города, именно этот элемент является одной из главных архитектурных особенностей павильона.

Работы осложняются тем, что конструкция состоит из большого количества деталей разных видов. Внутренний контур блоков включает 10 разновидностей стеклянных элементов, а внешний — 11. Всего их насчитывается почти 25 тысяч. При этом в отдельных местах утрачено до 40% деталей.

В настоящее время такие стеклянные блоки и элементы не производятся массово, поэтому реставраторы воссоздают недостающие фрагменты вручную в специальных мастерских.

Помимо стеклянного оформления, специалисты восстанавливают декоративные элементы фасадов. Уже отреставрирована мозаика из смальты с советской символикой. Сейчас мастера воссоздают утраченные барельефы, которые прежде украшали боковые крылья здания.

Предстоит вернуть на историческое место декоративные вазы на парапете центральной части павильона, восстановить металлические двери главного и заднего фасадов и отреставрировать деревянные окна.

Отдельный этап работ связан с возвращением зданию первоначального цветового решения. Фасады вновь станут светло-кремовыми, а декоративные лепные элементы, карнизы, тяги и барельефы окрасят в белый цвет.

Павильон № 62 построили в 1954 году. Сегодня он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Изначально здание предназначалось для знакомства посетителей с разнообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позднее здесь разместилась площадка Всероссийского общества охраны природы.

Помимо реаставрации павильона "Охрана природы", в Москве была начата комплексная реставрация гостиницы «Пекин». Специалисты планируют восстановить фасады, кровлю и исторические элементы декора знаменитого архитектурного комплекса.

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