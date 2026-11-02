Уже «пригорает»: пользователям сети осточертела реклама аэрогрилей

Россияне так устали от навязчивой рекламы, что интернет захватили вирусные мемы про аэрогрили. Пользователи смеются над внезапно ставшим модным гаджетом и снимают танцы под «энергосберегающие» хиты. В истории о том, как маркетологи свернули не туда и довели свою целевую аудиторию до абсурда, разбирался коресспондент «Известий» Максим Облендер

Энергосберегающий танец, которым весь интернет отмечает покупку аэрогрилей. Его танцуют в одиночестве, вдвоем и вдвоем с аэрогрилем.

«Взяли медленный энергосберегающий танец из танцевальной школы, и кто-то в комментариях просто пошутил: „они что, собираются праздновать покупку аэрогриля с сожителем?“ Мне кажется, эта самая фраза попала в нерв зрителя», — сказала участница флешмоба Милена Шерматова.

Это типичный ответ, ирония Рунета на агрессивную рекламу, от которой у всех уже буквально «пригорает». Хот-доги, пицца, курица под классические подписи: «теперь мой муж просит готовить только так».

«Бизнес сегодня нативно продвигает свои товары через соцсети, через тех самых блогеров. Хоть государство и пытается маркировать такую рекламу, но поймать их тяжело. И всячески это выглядит, как будто человек действительно делится своим опытом», — сказал маркетолог Денис Федоренко.

Один из «крючков» — те самые трендовые песни, чтобы лента автоматом предлагала все новые ролики. Есть рок, есть поп, а эти хиты называют «аэрогрильными».

В магазинах про танцы с аэрогрилем не слышали. Но берут хорошо. Особенно онлайн. И реклама, и откровенная ирония над ней. Продажи приборов на одном из популярных маркетплейсов этой осенью увеличились на 85%.

Интернет заполонили объявления о перепродаже аэрогрилей: «б/у всего пару раз, подарили, не пользуюсь». Психологи традиционно называют такие покупки импульсивными.

«Покупает не рациональная, а эмоциональная часть. И вот эти песни, вот это состояние „сними ролик“, „будь как все“. Если ты не купил этот аэрогриль, ты не модный, ты не в тренде, ты не с нами», — сказала психолог Анастасия Вертинская.

В 2010-х все сходили с ума от мультиварок, готовили каши и томленое мясо. Тогда казалось: ну все, вершина домашней кулинарной эволюции достигнута. А потом пресытились и мультиварка тихо отошла на кухонную полку. Только мультиваркам танцы не посвящали. Потому что не было рилсов и шортсов. Только классическая реклама.

Вслед за энергосберегающим танцем родился еще один мем. Аэрогриль стал непременным атрибутом типичной семьи среднего класса. Как китайский внедорожник, взятый в кредит, маленькая собачка, квартира, взятая в ипотеку в новостройке в спальном районе.

Одни недоумевают, что тут плохого, вторые возмущаются, чем не угодил аэрогриль, третьи радуются — продажи растут, вирусные рилсы работают. Как скоро грили уйдут на полку к мультиваркам и как танцы повлияют на финальную цифру продаж? Это станет ясно совсем скоро, когда к Новому году, мурлыкая под нос ту самую песню, все пойдут за аэрогрилями. Или за чем-то еще уже под новый энергичный или не очень танец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.