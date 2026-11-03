Солнце может обладать сознанием: ученый выдвинул необычную гипотезу

Биолог Шелдрейк предположил, что у Солнца может быть сознание

Солнце и другие звезды теоретически могут обладать сознанием благодаря сложной организации плазмы и электромагнитной активности. Такое предположение высказал британский биолог Руперт Шелдрейк, известный своими нетрадиционными взглядами на природу разума. Свою гипотезу он представил в интервью, передает Yahoo.

По мнению исследователя, способность к сознанию необязательно должна быть связана исключительно с привычными биологическими организмами. Он допускает, что определенные физические структуры могут обладать свойствами, напоминающими разум.

«Не каждый случайный сгусток плазмы может быть живым, но организованные плазменные структуры, такие как Солнце и звезды, вполне могут обладать сознанием», — заявил Шелдрейк.

Почему ученый считает Солнце возможным разумным существом

В основе предположения Шелдрейка лежит сложность физических процессов, протекающих внутри звезд.

Солнце состоит из плазмы, в которой происходят многочисленные электромагнитные взаимодействия. По мнению биолога, определенные формы самоорганизации подобных структур теоретически могут быть связаны с возникновением сознания.

Однако сложность электромагнитных процессов сама по себе не доказывает наличие разума. Экспериментальных данных, подтверждающих способность звезд осознавать происходящее, пока не существует.

Гипотеза Шелдрейка связана с его более широкой концепцией морфического резонанса, которую исследователь развивает на протяжении нескольких десятилетий.

Что такое морфический резонанс

Согласно этой гипотезе, различные системы могут наследовать определенные закономерности от похожих систем, существовавших ранее, даже без прямой физической связи между ними.

Шелдрейк предполагает, что некоторые устойчивые явления природы могут формироваться благодаря своеобразной коллективной памяти.

В качестве одного из аргументов он приводит эксперименты с лабораторными крысами. В отдельных исследованиях животные начинали быстрее справляться с прохождением лабиринтов после того, как аналогичные задания выполняли другие крысы.

Биолог интерпретирует такие результаты как возможное проявление передачи информации через гипотетические морфические поля.

Однако подобное объяснение не получило общепринятого научного подтверждения. В частности, исследователь Стивен Роуз оспаривал интерпретацию экспериментальных данных, предложенную Шелдрейком.

Концепция морфического резонанса остается спорной и не считается установленным механизмом в физике или биологии.

Может ли шаровая молния вести себя как живое существо

Еще одну необычную идею Шелдрейк связывает с шаровой молнией.

Исследователь обращает внимание на свидетельства очевидцев, которые описывали движение светящихся плазменных образований как целенаправленное.

По мнению биолога, подобные сообщения могут представлять интерес при изучении возможных необычных свойств организованной плазмы.

Как радиоаномалии связали с возможным плазменным разумом

В интервью также обсуждались так называемые радиоэхо с большой задержкой. Речь идет о необычном явлении, при котором радиосигналы возвращаются спустя несколько секунд после передачи.

Шелдрейк упомянул предположение Роберта Темпла, связывавшего подобные задержки с гипотетическим плазменным облаком в окрестностях точки L5 системы Земля — Луна.

Согласно этой версии, необычная структура могла влиять на распространение радиосигналов.

Почему научное сообщество не принимает гипотезу Шелдрейка

Идеи биолога на протяжении десятилетий вызывают критику со стороны представителей традиционной науки.

Еще в 1988 году редактор научного журнала Nature Джон Мэддокс выступил с резкой оценкой основополагающей работы Шелдрейка о морфическом резонансе.

Основные возражения связаны с отсутствием убедительных экспериментальных подтверждений и спорными интерпретациями результатов исследований.

Сам Шелдрейк считает, что необычные явления заслуживают дальнейшего научного изучения.

В частности, он предлагает проводить масштабные исследования предполагаемой телепатии, способности людей ощущать чужой взгляд, необычного поведения животных перед землетрясениями и других подобных явлений.

Для сбора данных исследователь допускает использование специальных приложений и заранее разработанных экспериментальных протоколов.

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