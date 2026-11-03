Воспитательница в Свердловской области привязала двухлетнего малыша колготками к стулу

В Серове Свердловской области бывшую воспитательницу детского сада приговорили к условному сроку за незаконное ограничение свободы ребенка и жестокое обращение с несовершеннолетними. Об этом сообщила прокуратура региона.

Серовский районный суд установил, что женщина рождения работала в детском саду с круглосуточным пребыванием детей.

Воспитательница решила остановить мальчика, который бегал по группе. Для этого она привязала ребенка колготками к детскому стульчику, лишив его возможности свободно передвигаться.

Еще один эпизод произошел с сестрой мальчика. Женщина схватила девочку в туалете за руку и подняла над полом. После этого она потащила ребенка в игровую комнату, посадила на стул и ударила рукой в область груди. Девочке была причинена физическая боль.

Суд признал женщину виновной в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженном с жестоким обращением.

Ей назначили три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденной 145 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.

После произошедшего женщину уволили из детского сада. Основанием стало совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением такой работы.

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