«А кто будет устанавливать?»: Хабенский высказался о потолке цен в театрах

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 41 0

Хотели попасть на популярную постановку, но все места уже раскуплены? Оказывается, за ажиотажем вокруг спектаклей скрывается еще одна проблема.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Хабенский объяснил, почему МХТ повышает цены на билеты

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский объяснил, почему театр вынужден повышать цены на билеты на некоторые спектакли. Об этом он рассказал на пресс-завтраке, отвечая на вопрос о возможном введении потолка цен на театральные билеты, передает 5-tv.ru.

По словам Хабенского, в МХТ есть несколько постановок с высоким спросом. Речь идет примерно о трех-четырех спектаклях, на которые зрителям сложно попасть из-за ограниченного количества мест.

«Для того чтобы не отдавать свои деньги людям, которые ничего не сделали для того, чтобы создать этот спектакль, — я сейчас говорю о перекупщиках, о зеркальных сайтах и так далее — мы просто вынуждены поднять до определенного уровня цены на билеты», — объяснил Хабенский.

Он отметил, что таким образом театр стремится направить средства от продажи билетов на собственную деятельность и создание новых постановок.

При этом Хабенский подчеркнул, что повышение стоимости касается не всего репертуара. По его словам, общая ценовая политика театра предполагает стоимость билетов примерно в пять-шесть тысяч рублей.

В театре также остаются более доступные места. Хабенский сообщил, что билеты на балкон могут стоить около 650 рублей.

Еще одна причина высокого спроса на билеты — ограниченная вместимость театрального зала. По словам Хабенского, если бы спектакли показывали на стадионе, ценовую категорию можно было бы снизить и дать возможность попасть на постановку большему числу зрителей.

«Если б мы играли на стадионе, мы бы сбавили немножко ценовую категорию, и все могли бы попасть. <…> У нас один зрительный зал, один спектакль — „Кабала“, или „Восемь женщин“, или что еще будет, но он будет один. И поэтому мы вынуждены защищать себя, поднимая на кое-какие спектакли цены», — заключил Хабенский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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