Первый продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел CAR-T-терапию в Китае

Основатель и первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов рассказал о лечении опухоли головного мозга в России и Китае. О своем состоянии Шаповалов сообщил NEWS.ru, подчеркнув, что главное для него сейчас — оставаться в живых.

По словам музыкального продюсера, он прошел инновационную CAR-T-терапию за рубежом, следуя рекомендациям отечественных онкологов.

Как Иван Шаповалов лечил опухоль головного мозга

По словам Шаповалова, сначала он проходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Затем по рекомендациям российских онкологов отправился в Китай, где ему провели CAR-T-терапию.

«Я прошел CAR-T терапию в Китае, но в рамках курса, назначенного отечественными онкологами. Жив — и слава богу», — сообщил продюсер.

Опухоль головного мозга у Ивана Шаповалова диагностировали еще в 2012 году. Подробностей о нынешнем состоянии здоровья и результатах лечения он не раскрыл.

Опыт продюсера оказался в центре внимания на фоне истории блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. У нее диагностировали рак желудка с метастазами, а врачи рекомендовали рассмотреть возможность лечения с помощью той же технологии.

Лерчек тоже хочет пройти CAR-T-терапию в Китае

О возможности такого лечения заговорила и Валерия Чекалина. В начале 2026 года, после рождения четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини, у блогера обнаружили рак желудка. Позднее стало известно о распространении заболевания на другие органы.

Недавно Чекалина сообщила, что прошла ПЭТ-КТ, результаты которого показали новый рост метастазов. По ее словам, очаги заболевания обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких.

Возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини рассказал, что последний месяц оказался для семьи особенно тяжелым из-за сильных болей Валерии. Сейчас она начинает вторую линию химиотерапии, а близкие параллельно ищут дополнительные варианты лечения.

Врачи рекомендовали Чекалиной рассмотреть CAR-T-терапию в Китае. По информации источника 5-tv.ru из окружения блогера, две китайские клиники выразили готовность принять ее. Сейчас Валерия выбирает медицинский центр. Однако для поездки за границу ей необходимо получить разрешение суда.

Что такое CAR-T-терапия и как она работает

CAR-T-терапия — это метод лечения, при котором для борьбы с опухолью используют собственные иммунные клетки человека. В отличие от обычной химиотерапии, воздействующей на раковые клетки с помощью лекарственных препаратов, эта технология позволяет перенастроить иммунную систему на распознавание определенных опухолевых клеток.

Для этого у пациента берут Т-лимфоциты — клетки иммунитета, отвечающие за уничтожение потенциально опасных элементов. В лаборатории их генетически изменяют, чтобы они могли распознавать конкретную мишень на поверхности опухоли. После подготовки клетки возвращают в организм пациента.

Однако CAR-T-терапия не является универсальным способом лечения онкологических заболеваний. Для каждого случая необходимо определить подходящую мишень. Например, при раке желудка исследуются варианты воздействия на белок CLDN18.2. Врачи должны предварительно установить, присутствует ли он в опухоли конкретного пациента.

«CAR-T — это название технологии, а не одного препарата от всех видов рака. Клетки, подготовленные для лечения лимфомы, не становятся автоматически подходящими для лечения рака желудка: они распознают другую мишень», — объяснил онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев в комментарии Super.ru.

Специалист также обратил внимание на исследование, опубликованное в 2025 году в журнале The Lancet. В нем изучали один из вариантов CAR-T-терапии для пациентов с раком желудка, которым перестало помогать стандартное лечение. По приведенным Евсеевым данным, технология показала лучшие результаты по сравнению с обычной химиотерапией.

Какие риски есть у CAR-T-терапии

Несмотря на перспективность метода, процедура требует серьезной подготовки и постоянного наблюдения врачей. После забора иммунных клеток их необходимо обработать в лаборатории, а перед возвращением пациенту обычно проводят короткий курс химиотерапии.

Одно из возможных осложнений — выраженная воспалительная реакция. Она может сопровождаться высокой температурой и снижением артериального давления. Поэтому после введения измененных клеток пациент должен находиться под наблюдением специалистов, которые смогут своевременно оказать помощь.

CAR-T-технологии применяются и в России. В частности, об их использовании сообщал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Однако, как пояснил Евсеев, отечественные программы в первую очередь ориентированы на отдельные виды онкологических заболеваний крови и лимфатической системы.

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