Беспилотник ВСУ атаковал логистический центр Ozon в Адыгейске

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 124 0

Товары из пострадавшего комплекса уберут с витрины маркетплейса.

Дрон ВСУ ударил по складу Ozon в Адыгейске

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Адыгейске под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал логистический центр Ozon. В результате возник пожар. Об этом 4 ноября проинформировала пресс-служба компании.

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — приводит Telegram-канал компании.

Товары из пострадавшего комплекса уберут с витрины маркетплейса. Заказы, которые нельзя выполнить с других объектов, аннулируют. Поставки от продавцов в этот центр временно не принимаются, а грузы в пути перенаправляют на другие объекты. Оформление заказов для клиентов остается доступным.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение насчет ударов киевских боевиков по складам отечественных маркетплейсов Wildberries и Ozon. 

По его словам, ВСУ наносили удары по таким гражданским объектам, и это было сделано. Путин также добавил, что после этого Вооруженные силы РФ начали отвечать по каждому пункту, причем ответные действия оказались настолько мощными, что власти Украины вновь стали активно поднимать вопрос о перемирии, в том числе просят взаимно прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
«Нишевый» рвется в мейнстрим: филолог назвал фаворита среди слов года
2:45
Устроил погром в доме и уснул на диване: медведь забрался в жилой дом в Томской области
2:06
Беспилотник ВСУ атаковал логистический центр Ozon в Адыгейске
1:42
Турецкие фанаты поют «Калинку»: как футболист Батраков покорил Стамбул
1:30
«Юра сделал свой выбор»: Хабенский объяснил уход Борисова из «Гамлета»
1:23
«Мост глупости» поймал очередного водителя: многотонная фура застряла на Боровой

Сейчас читают

Беспилотник ВСУ атаковал логистический центр Ozon в Адыгейске
«Актрисе положено быть влюбчивой»: три брака и 50 лет на сцене — судьба Екатерины Райкиной
Год без ответов: следствие по делу семьи Усольцевых продлено
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео