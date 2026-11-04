Беспилотник ВСУ атаковал логистический центр Ozon в Адыгейске

В Адыгейске под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал логистический центр Ozon. В результате возник пожар. Об этом 4 ноября проинформировала пресс-служба компании.

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — приводит Telegram-канал компании.

Товары из пострадавшего комплекса уберут с витрины маркетплейса. Заказы, которые нельзя выполнить с других объектов, аннулируют. Поставки от продавцов в этот центр временно не принимаются, а грузы в пути перенаправляют на другие объекты. Оформление заказов для клиентов остается доступным.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение насчет ударов киевских боевиков по складам отечественных маркетплейсов Wildberries и Ozon.

По его словам, ВСУ наносили удары по таким гражданским объектам, и это было сделано. Путин также добавил, что после этого Вооруженные силы РФ начали отвечать по каждому пункту, причем ответные действия оказались настолько мощными, что власти Украины вновь стали активно поднимать вопрос о перемирии, в том числе просят взаимно прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

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