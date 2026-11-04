Ходил с трудом, но сцену не бросил: Винокур раскрыл правду о своем здоровье

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 41 0

Боль, ограничения и вынужденные изменения в рабочем графике не заставили юмориста отказаться от любимого дела.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Владимир Винокур вышел на сцену без трости после травмы ахиллова сухожилия

Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии после травмы ахиллова сухожилия и признался, что продолжает работать на сцене. Артист появился на концерте в честь 65-летия Кремлевского Дворца без трости, передает 5-tv.ru.

На вопрос журналиста о том, как он себя чувствует и действительно ли больше не нуждается в трости, Винокур ответил, что перенес частичный надрыв ахиллова сухожилия, однако это не мешает ему выступать.

«Да, это был частично надрыв ахилла. Я же на сцене работаю, нормально», — рассказал юморист.

По данным некоторых СМИ, в 2024 году Винокур получил серьезную травму пяточного сухожилия. После этого артист испытывал проблемы с ходьбой и долго не мог выдерживать многочасовые выступления.

В СМИ также появлялась информация о том, что из-за последствий травмы он отказался от части частных и новогодних мероприятий.

При этом в декабре 2025 года представитель Винокура опровергла сообщения о завершении его карьеры. По его словам, артист продолжал работать и находился на гастролях.

Для Винокура это не первая серьезная травма ног. В 1992 году юморист попал в автомобильную аварию, после которой получил вывих таза и два перелома левой ноги.

Сейчас артист вернулся к привычному ритму и продолжает радовать поклонников. 

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