Пока жену жалеют, Тарасов развлекается: футболист нашел «сестру-близняшку»

Дмитрий Тарасов встретился с женщиной, которая на него сильно похожа

Бывший футболист Дмитрий Тарасов лично встретился с блогером Еленой, известной благодаря вирусному мему «А мне пофиг». Пользователи социальных сетей неоднократно обращали внимание на внешнее сходство спортсмена и женщины, в шутку называя их братом и сестрой.

Тарасов решил поддержать эту историю и приехал в гости к своей интернет-«родственнице». Об этом он рассказал в опубликованном ролике.

Причем футболист приехал не с пустыми руками. Перед встречей Тарасов сообщил подписчикам, что подготовил для Елены продукты.

«Ребятки, по многочисленным просьбам. Вы меня просто урыли сообщениями в соцсетях с просьбой, чтобы я встретился со своей сестрой. Я приехал к ней, друзья, и привез ей много-много продуктов», — рассказал Тарасов.

Спортсмен признался, что еще до знакомства у него сложилось положительное впечатление о женщине.

«И я чувствую, что она очень хороший человек», — добавил он.

Как Елена стала «сестрой-близняшкой» Дмитрия Тарасова

Шутки о предполагаемом родстве появились из-за внешнего сходства футболиста с героиней популярного интернет-мема.

Сама Елена ранее записала видео, в котором с юмором рассказала, что ее действительно нередко принимают за Тарасова.

«Как ни странно, нас часто путают. Хотя он красивее меня намного», — пошутила блогерша.

По ее словам, сходство оказалось настолько заметным, что некоторые пользователи даже фотографировались с ней, принимая за известного спортсмена.

«Несколько раз фотографировалась от его имени, и его подписчики отмечали у себя, хотя там на фотографиях я», — рассказала женщина.

В итоге многочисленные сравнения привлекли внимание самого Тарасова, который решил познакомиться со своей «сестренкой».

Чем прославилась героиня мема «А мне пофиг»

Елена уже несколько лет ведет блог вместе с мужем Николаем. Супруги публикуют юмористические видео о повседневной жизни, бытовые зарисовки и забавные перепалки.

Особой популярностью у их аудитории пользуются ролики с распаковкой уцененных продуктов.

Широкую известность женщина получила в конце 2021 года, когда в социальных сетях распространилось короткое видео с ее участием.

В ролике Елена с невозмутимым выражением лица произнесла фразу «А мне пофиг», которая быстро стала интернет-мемом.

После этого блогерша продолжила снимать юмористические видео вместе с супругом, а позднее получила новую волну внимания благодаря сравнению с Дмитрием Тарасовым.

Почему Дмитрия Тарасова раскритиковали после реалити-шоу

В последнее время имя бывшего футболиста обсуждают не только из-за интернет-шуток, но и в связи с его участием в реалити-шоу.

Некоторые зрители обвинили спортсмена в чрезмерной жесткости по отношению к супруге Анастасии Костенко.

Поводом стал один из конфликтов во время испытаний. Костенко пожаловалась на самочувствие и напомнила мужу о перенесенных четырех беременностях, сколиозе и проблемах с мениском.

Однако Тарасов довольно резко отреагировал на ее слова.

«Это никого не волнует здесь, никому неинтересно. Ты приехала, значит принимай правила игры», — заявил футболист.

После выхода подобных эпизодов часть зрителей начала обвинять спортсмена в абьюзивном поведении.

Долги Тарасова

Помимо громких скандалов с супругой, у Дмитрия Тарасова годами накопились серьезные финансовые обязательства. И это не разовые эпизоды, а устойчивая картина.

Отправной точкой можно считать 2019 год, когда Тарасов ушел из «Локомотива». Именно с этого момента его доходы заметно изменились.

Если в РПЛ футболист получал высокие зарплаты, то дальше ставка была на медийные проекты и бизнес. В 2025 году закрылся футбольный клуб «Родина Медиа», которым Тарасов управлял совместно с МУЗЫКАНТОМ T‑Killah. Это дополнительно сократило один из источников дохода.

Уже в 2023 году финансовые проблемы стали публичными. В базе ФССП значилась кредитная задолженность порядка 205 тысяч рублей.

Тогда же стало известно о судебном споре с риелторской компанией. Агентство оказало услуги по продаже квартиры, но Тарасов не оплатил работу. Суд встал на сторону риелторов.

В конце 2025 года к списку добавилась налоговая задолженность. Изначально речь шла примерно о 243 тысячах рублей, но из‑за отсутствия платежей к февралю 2026 года сумма выросла до примерно 279 тысяч.

Недавно также стало известно, что у Тарасова числятся 56 штрафов на 61 250 рублей и 59 неоплаченных проездов по платной дороге на 45 610 рублей. Общая сумма задолженности составляет 106 860 рублей.

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