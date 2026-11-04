Актер Иван Скицан умер в больнице в 39 лет

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 24 0

Широкую известность ему принесла роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

Умер актер Иван Скицан

Фото: Театр на Юго-Западе

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В больнице на 39-м году жизни скончался российский актер театра и кино Иван Скицан. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние». О смерти РИА Новости сообщили в семье артиста.

«Да, он больше не с нами, умер в больнице», — приводит агентство слова собеседницы.

Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. С 2010 года служил в труппе МХАТ им. Горького, также работал в Театре на Юго-Западе и преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы им. К. В. Молчанова.

В театре он запомнился ролями Тибальта в «Ромео и Джульетте» и Фортинбраса в «Гамлете» режиссера Валерия Беляковича, сержанта Лбова в «Зойкиной квартире» в постановке Татьяны Дорониной, герцога Тизея в «Сне в летнюю ночь» в сценической версии Беляковича и другими работами.

В кино, помимо «Утомленных солнцем 2», актер снимался в сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).

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