В Чувашии со дна реки подняли машину с пятью погибшими

Спасатели подняли со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший внедорожник. Внутри автомобиля находились тела еще двоих погибших. Об этом в своем канале в мессенджере «MAX» рассказал глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

Ранее сотрудники МЧС уже извлекли из воды тела трех человек. Еще двух молодых людей искали до последнего. Теперь поисково-водолазные работы официально завершены.

«Таким образом, поисковые работы завершены. По данным следствия, всего в этой трагедии погибли пятеро молодых людей — трое парней и две девушки», — написал Алексеев.

Авария произошла утром 8 ноября под Новочебоксарском. Легковой автомобиль по неизвестным пока причинам съехал в воду. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. В поисках были задействованы пять человек, две единицы техники и плавсредство.

Сейчас на месте работают следователи. Следственный комитет России по региону уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Психологи МЧС оказывают помощь и поддержку родственникам погибших.

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