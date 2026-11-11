Кому нельзя есть яблоки с кожурой и когда ее лучше снимать, объяснила диетолог

Диетолог Пряхина: при обострении гастрита и язве лучше очищать яблоки от кожуры

В яблочной кожуре сосредоточена значительная часть полезных веществ, однако в ряде случаев от нее лучше отказаться. Об этом журналистам aif.ru рассказала диетолог Елена Пряхина.

Специалист напомнила, что яблоки служат источником растворимой клетчатки и пектина, а также витаминов группы B, C, Е и различных полифенолов. Поэтому исключать их из рациона определенно не стоит.

Пряхина пояснила: полезнее употреблять яблоки с кожурой, поскольку в ней много полезных веществ, включая антиоксиданты. Вместе с тем в некоторых случаях лучше ее снимать — при обострении гастрита, язвенной болезни и синдрома раздраженного кишечника. При этих недугах она раздражает слизистую и может усилить перистальтику.

Чтобы сохранить ценные вещества, диетолог предложила запекать неочищенное яблоко: грубые волокна при термической обработке размягчаются, а пектин переходит в более усвояемую форму.

Помимо общих свойств, яблоки различаются по цвету, и это неслучайно. Красные, желтые и зеленые плоды содержат разные природные пигменты, поэтому лучше не выбирать фрукты только одного оттенка, а чередовать их.

Хлорофилл окрашивает фрукт в зеленый, каротиноиды отвечают за желтый и оранжевый, а антоцианы придают красный, малиновый и даже фиолетовый тон. Полезно есть растительную пищу разных цветов: чем больше вариантов овощей и фруктов в вашем меню, тем больше разных питательных веществ получает организм.

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