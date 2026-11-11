Кровавая ревность в Якутии: женщина убила мужчину вилкой во время застолья
После первого нападения он остался жив, но следующая встреча со знакомой стала для него последней.
Фото: www.globallookpress.com/Janus
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В Якутии женщина убила мужчину вилкой во время застолья
В селе Верхневилюйск в Якутии 39-летняя женщина во время распития алкоголя убила знакомого, ударив его кухонной вилкой и ножом в грудную клетку. За совершенное преступление ее приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.
Следствие установило, что трагедии предшествовал конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Чапаева, женщина поссорилась со знакомым и нанесла ему удар кухонной вилкой в руку. В результате мужчина получил колотую рану.
Однако на этом конфликт не закончился. Уже на следующий день знакомые вновь собрались вместе для распития спиртных напитков. Во время застолья женщина несколько раз ударила потерпевшего вилкой и ножом в грудь.
Полученные ранения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.
В отношении жительницы Верхневилюйского района возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. На протяжении предварительного расследования обвиняемая находилась под стражей.
Суд признал женщину виновной по обоим эпизодам. Ей назначили семь лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ее свобода будет ограничена еще на шесть месяцев.
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