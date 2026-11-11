Оружие не спасло: на Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 38 0

Мужчина пытался добежать до снегохода с оружием, но не успел.

На Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы

В Соболевском округе Камчатки произошла трагедия. Медведь напал на сторожа турбазы Salmonica Travel и убил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Обеспокоенные владельцы базы отправили на место вертолет. 10 ноября в четырех километрах от объекта с воздуха обнаружили снегоход и следы крови.

«Судя по обстановке, человек увидел медведя и попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел. Нашли практически съеденные останки человека», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Позже на место прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники обнаружили тело погибшего, а хищник в это время находился рядом. Полицейские застрелили медведя.

Это не первый случай нападения медведей на людей в России. Ранее сообщалось, что как минимум 33 человека стали жертвами подобных атак. Власти регионов призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности в лесах.

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Оружие не спасло: на Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы

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