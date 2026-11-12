Не согласен с решением: как обжаловать штраф ГИБДД, вынесенный на дороге

Адвокат Воропаев напомнил, что обжаловать штраф ГИБДД можно через суд

Оспорить штраф, вынесенный инспектором ГИБДД прямо на дороге, можно через жалобу. Об этом изданию Газета.ру рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

Он уточнил, что на обжалование административного постановления о штрафе у автомобилистов по закону есть десять дней.

«Жалобу можно подать на имя начальника инспектора, который вынес на дороге постановление о штрафе, либо в районный суд по месту нахождения этого должностного лица», — уточнил юрист.

Он также добавил, что если начальник инспектора после обращения принял решение не в пользу водителя, то человек все еще имеет право обратиться в районный суд.

Если же решение суда также не устроит автолюбителя, то можно обжаловать его в областном, затем в кассационном, а затем уже и в Верховном суде, заверил Воропаев.

Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительских прав или с просроченным удостоверением.

За первое нарушение водителю грозит штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. А за повторное — 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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