Актриса Любовь Толкалина сняла топлес среди белых лилий

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в личном блоге кадры провокационной фотосессии, сделанной на Кипре. На снимках артистка позирует топлес в окружении крупных белых лилий. Обнаженную грудь она прикрывает цветами, которые держит в руках, а единственным элементом одежды стала легкая белая юбка. Визуально снимки получились скорее художественными, чем откровенными: актриса словно растворяется среди цветов.

Instagram*/ tolkalinaliuba

Для Толкалиной подобные эксперименты с образом давно не в новинку. Она регулярно делится фотографиями, на которых демонстрирует обнаженное тело, и не считает, что в этом есть что-то предосудительное. При этом артистка не раз сталкивалась с критикой со стороны аудитории. Некоторые подписчицы упрекают ее в излишней откровенности и считают, что публичному человеку не стоит публиковать подобные кадры.

Сама Любовь, судя по ее прежним высказываниям, не намерена отказываться от собственного представления о красоте ради одобрения окружающих. Актриса открыто призывает недовольных ее публикациями просто не следить за ней в соцсетях.

История откровенных фотосессий Толкалиной началась задолго до нынешней публикации. Еще в апреле 2001 года она снялась для российского издания Playboy и стала «девушкой месяца». На тот момент актриса уже носила под сердцем дочь Марию, однако сама, по собственным признаниям, еще не знала о беременности. Согласиться на съемку ее подтолкнула в том числе необходимость заработать.

Позднее артистка не раз объясняла, почему не считает обнаженные фотографии чем-то постыдным. Для нее собственное тело — часть творческого самовыражения, а реакция аудитории становится своеобразной проверкой того, насколько люди готовы принимать чужую свободу. При этом Толкалина не скрывает, что негативные комментарии под ее публикациями появляются регулярно.

В феврале 2025 года у актрисы произошел конфликт с интернет-критиками. Тогда звезда призвала недоброжелателей не тратить время на ее страницу.

«Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в вашем телевизоре. Простите. Пожалуйста, пожалейте себя, не смотрите мою ленту, я искренне не хочу вас раздражать и расстраивать», — обращалась знаменитость к подписчикам. Ее слова приводит News.ru.

Что известно о личной жизни Любови Толкалиной

Не менее закрытой темой для актрисы остается ее личная жизнь. В течение многих лет она состояла в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. Они познакомились в 1996 году, а в 2001-м у пары родилась дочь Мария. При этом официально супругами знаменитости никогда не были. Фактически их отношения завершились в 2009 году, однако публично о расставании они объявили только в 2017 году. Несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные сумели сохранить нормальное общение.

Впоследствии Толкалиной приписывали романы с разными мужчинами, однако сама актриса предпочитала не комментировать подобные слухи. В 2020 году она подтвердила отношения с британским композитором Саймоном Бассом. Однако поддерживать роман на расстоянии оказалось непросто, и в итоге пара рассталась.

О том, есть ли сейчас в ее жизни мужчина, артистка предпочитает не рассказывать. В одном из интервью программе «Хватит слухов» на «Центральном телевидении» она даже объяснила, почему решила держать эту часть биографии подальше от посторонних глаз.

«Много слухов ходит о моей личной жизни. Я закрыла информацию о том, что у меня происходит на этом фронте, потому что моя личная жизнь может реально взорвать голову очень многим людям», — заявила знаменитость.

При этом прошедшие годы оказались для Толкалиной непростыми не только в романтическом плане. В 2025 году актриса рассказывала, что годом ранее по собственной инициативе прекратила общение сразу с несколькими близкими людьми. По ее словам, речь шла о тех, с кем она прежде чувствовала особенную духовную связь.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было. Очень много чего разрушилось в 2024 году», — признавалась Любовь в интервью Рауфу Асадову.

Откровенно артистка высказывалась и о своем отношении к официальному браку. По ее мнению, семейная жизнь предполагает слишком серьезные ограничения личной свободы. Толкалина признавалась, что пока не готова снова становиться женой и отказываться от независимости.

«Потому что я не готова уйти в монастырь. Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме Создателя», — объясняла актриса.

У Толкалиной и Кончаловского есть общая дочь — 25-летняя Мария. Девушка уже давно живет самостоятельно. В апреле 2026 года артистка рассказывала об отношениях с наследницей в интервью 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. По словам знаменитости, она видит в дочери собственные черты характера и поддерживает ее жизненный выбор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.