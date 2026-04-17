«Вся в меня»: Любовь Толкалина о жизни дочери Марии

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Артистка замечает в наследнице свои черты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Московский международный кинофестиваль

Любовь Толкалина: дочь ведет самостоятельную жизнь

Актриса Любовь Толкалина сообщила, что ее дочь Мария Кончаловская ведет самостоятельную жизнь. О своих семейных отношениях она рассказала в интервью 5-tv.ru во время открытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Я сегодня без дочери, она учится у нее скоро зачет. Она сказала, что прогуливает красную дорожку. Я с ней очень давно не живу, она живет уже отдельно», — отметила артистка.

Толкалина подчеркнула, что видит в Марии себя. По ее словам, дочь, как и она сама, во всех жизненных ситуациях «надеется на волю божью».

«Она как будто вся в меня пошла», — пояснила артистка.

Любовь также заявила, что знакома с новым молодым человеком дочери, при этом попросит ее больше не раскрывать свою личную жизнь. Она сказала, что полностью поддерживает любой выбор Марии и всегда находится на ее стороне.

«У нее совершенно замечательная и изумительная жизнь», — добавила актриса.

Мария Кончаловская — дочь Любови Толкалиной и известного режиссера Егора Кончаловского. Ранее она призналась, что снова влюбилась. При этом актриса держит в секрете имя нового избранника.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.04 89.63
0.22
