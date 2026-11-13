Следы из 1918 года: под Саратовом нашли обломки метеорита

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 36 0

Состав микроскопических частиц совпадает с веществом космического тела, упавшего более ста лет назад.

Под Саратовом обнаружили космические микрочастицы

Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

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В почве Поволжья найдены частицы упавшего метеорита

Исследователи обнаружили в почве Саратовского Поволжья частицы, которые могут быть связаны с метеоритом «Саратов», упавшим более века назад — осенью 1918 года.

Об открытии сообщается на странице МГУ имени М. В. Ломоносова во ВКонтакте. Ученые Музея землеведения и геологического факультета вместе с коллегами собрали образцы почвы вдоль траектории полета космического тела еще в 2024 году в ходе экспедиции «Флотилия плавучих университетов». Из проб выделили магнитные частицы и изучили их с помощью оптической и электронной микроскопии, а также рамановской спектроскопии.

Среди обнаруженных фрагментов оказались обломки с оливином, никелем и хромом, состав которых сопоставим с веществом метеорита «Саратов». Как уточнили в университете, эти данные открывают новые возможности для изучения метеоритных дождей и определения областей рассеяния их вещества. Предложенный подход позволяет выявлять микроскопические космические фрагменты даже в тех случаях, когда точные места обнаружения крупных обломков неизвестны.

Над Саратовской областью 6 октября 1918 года прошел метеоритный дождь. Летящий объект было хорошо видно благодаря длинному хвосту, однако на земле люди нашли лишь несколько фрагментов небесного тела.

Космические объекты порой находят самое неожиданное применение в быту. Житель Алтая в течение 20 лет подпирал колесо своей машины настоящим метеоритом, даже не подозревая о его истинной ценности. Небесный гость исправно выполнял функцию обычного кирпича, пока находкой не заинтересовались специалисты.

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