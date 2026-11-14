Лиза Моряк пристыдила хейтеров за критику ее отпуска с тремя детьми

В начале ноября 2026 года актриса Лиза Моряк отправилась на отдых в Арабские Эмираты с тремя детьми. Тем временем ее муж, режиссер Сарик Андреасян, остался в Москве из-за рабочих обязательств.

В соцсетях артистка поделилась подробностями перелета бизнес-классом. По ее словам, вместе с детьми в самолете находились няни. Одной из помощниц актриса даже доверила присмотреть за сыном, пока сама ужинала.

Такой подход к организации семейного отдыха понравился далеко не всем подписчикам. Некоторые из них отметили, что при поддержке гувернанток путешествовать намного проще. О том, как Моряк приходится упорно оправдываться за свои отпуска — в материале 5-tv.ru.

Без нянь никак: Моряк объяснила, зачем ее детям гувернантки в путешествии

Лиза не стала молчать в ответ на необъективную, по ее мнению, критику. Она заявила, что беременность, роды и воспитание троих детей — это огромный труд. При этом, несмотря на непростой рабочий график и съемки, актриса пытается уделять семье достаточно внимания и самостоятельно заниматься детьми тогда, когда это возможно.

«Я приехала с тремя детьми на море. Один из них новорожденный, я прилетела без мужа одна. Конечно, я беру помощников, и это не слабость, это необходимость. Вы серьезно? Когда вы пишете такой комментарий, вам вообще не стыдно писать это другой женщине, женщина?» — возмутилась Лиза.

Не угодишь: Лизу ругают независимо от того, путешествует она с детьми или без

Впрочем, подписчикам не нравится ни когда Моряк берет детей с собой, ни когда оставляет их дома. Ранее 3 сентября актриса вышла на связь и сообщила, что вместе с супругом отправилась в романтическое путешествие по Италии, оставив потомков на попечение нянь.

Такое решение тоже вызвало бурные претензии у поклонников. Одна из подписчиц прямо поинтересовалась, как супруги решились доверить чужим людям заботу в том числе о младшем ребенке, совсем еще маленьком, и просто укатили отдыхать.

«Ребенок нуждается в маме. Как можно такого кроху променять на море»; «Меня бы совесть мучила», — возмущались пользователи.

«А малыша на кого оставили? Я бы так не смогла», — написала одна из подписчиц.

Моряк уделила именно этому комментарию персональное внимание и записала такое же видео с ответом, как и после нападок за поездку в ОАЭ. Причем в тот раз ее отповедь в адрес неблагодарной публики стала еще более язвительной.

По ее мнению, хейтеры с удовольствием сами отправились бы в релакс-путешествие, если бы у них была такая возможность. Однако за неимением таковой они предпочитают осуждать чужую красивую жизнь и завидовать тем, кто может позволить себе отдохнуть без детей.

«Давайте начистоту… Если бы у этих критиков была возможность улететь вдвоем с мужем, они бы уже стояли у трапа самолета. Просто у них нет этой возможности, поэтому им так важно осудить меня», — заявила Моряк.

«Ты подменяешь понятия! В первые месяцы жизни ребенку действительно нужна мама, чтобы сформировалась привязанность. У многих есть возможность путешествовать без детей. Тут уже не про возможность, а про приоритеты», — возразил ей комментатор.

Также Моряк отметила, что, хотя и понимает, почему их с мужем решение могло показаться окружающим эгоистичным, но эта поездка для них — не попытка сбежать от родительских обязанностей, а возможность восстановить силы и не растворяться полностью в заботах о семье. В противном случае Лиза быстро превратилась бы в раздраженную домохозяйку, которая срывается на детях и на муже, а романтика в отношениях сошла бы на нет.

Звезда также отметила, что очень любит своих детей и старается уделять им максимум внимания. Адекватные подписчики и сами видят, сколько времени она проводит с малышами и как много вкладывает в их воспитание, а злословие хейтеров остается на их совести.

История отношений Сарика и Лизы

Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные». На тот момент Сарик Андреасян состоял в браке с актрисой Аленой Тимченко, а Лиза Моряк не хотела начинать отношения с несвободным мужчиной. Однако режиссер признавался, что влюбился в актрису практически с первой встречи. Чувства оказались настолько сильными, что он старался проводить на съемочной площадке как можно больше времени, лишь бы увидеть Лизу.

Андреасян настолько не хотел терять ее, что в итоге решил разорвать свой брак. По словам режиссера, он ни разу после этого не пожалел. Благодаря этому решеную он уже восемь лет чувствует себя счастливым.

Предложение руки и сердца режиссер организовал в романтическом и креативном стиле. В июне 2022 года во время авиапрогулки Сарика и Лизы на самолете над Ереваном другой борт, заранее нанятый Андреасяном, начертил в небе надпись «я люблю тебя, выходи за меня». В ноябре 2022 года возлюбленные официально стали мужем и женой.

Секрет семейного счастья Андреасян формулирует просто: счастливая жена — залог счастливой жизни. По его словам, их с супругой отношения строятся на любви, внимании и заботе. Рассказывая в своих интервью о семейном быте, режиссер призывал мужчин не стесняться проявлять нежность к избранницам и чаще говорить о чувствах, ведь именно из этого складывается живое общение между мужем и женой.

Сама Моряк не скрывает, что у них в семье кипят поистине шекспировские страсти. По словам актрисы, они с супругом оба весьма и весьма эмоциональные люди, и именно поэтому равнодушию в их союзе просто нет места. Причем буйство эмоций проявляется не только в романтические и приятные моменты, но и во время споров и ссор. По словам Лизы, даже выяснение отношений у них проходит с особым темпераментом.

Возможно, нынешний хейт, который обрушивается на Лизу Моряк, это отголосок тех времен, когда ее называли разлучницей. Актрису долго и настойчиво упрекали в том, что она якобы увела режиссера из семьи, где он уже воспитывал двух сыновей.

Порция критики досталась ей и за мнимую меркантильность — Моряк не раз обвиняли в том, что она связалась с Андреасяном из-за денег. При этом сама актриса уверяет, что все было ровно наоборот. По ее словам, когда они познакомились, Сарик переживал непростой финансовый период и был обременен долгами. А вот заметно больше зарабатывать режиссер, как утверждает Лиза, стал уже в период их отношений.

У Андреасяна и Моряк трое детей — младший появился только-только, 3 сентября 2026 года. Супруги радовались тому, что теперь официально стали многодетными родителями.

«То, над чем мы шутили, произошло! Третьего сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — поделились Сарик и Лиза.

Моряк рассказала, что их сын родился «красивым и нежным мальчиком». В его чертах счастливая мама увидела отражение их с мужем внутреннего мира, а в его сонных глазах — историю, которую им предстояло написать вместе.

К слову, рождение третьего ребенка не помешало Лизе быстро вернуться к работе. Еще во время беременности актриса говорила, что не намерена надолго выпадать из профессии. После девятимесячного перерыва у нее накопилось немало предложений и творческих планов.

На премьере сериала «Полдень» артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что рассчитывает вернуться на съемочную площадку уже спустя 29 дней после родов. При этом Моряк старается совмещать работу с заботой о новорожденном: сама купает и кормит малыша, а также проводит с ним время дома.

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