Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов застрелен в Дагестане

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Василиса Власова
Василиса Власова 53 0

Мужчина умер по дороге в больницу.

Призера чемпионата России по самбо застрелили

Фото: ВКонтакте/Вацилов Давудов/davudov1995

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Призера чемпионата России по самбо застрелили в Дагестане.

По информации 5-tv.ru, погибшим оказался 31-летний Вацилов Давудов. Он находился в банкетном зале в Махачкале, где проходило мероприятие. Спортсмен вышел на улицу, и в этот момент мимо проезжал черный автомобиль Toyota Camry. Из машины открыли стрельбу по Давудову — пуля попала ему в голову.

Раненного в голову повезли в больницу, но спасти его не удалось — по пути он умер.

Запущен план «Перехват». Совершившего смертельный выстрел ищут. Уголовное дело возбуждено, полиция разыскивает подозреваемого.

Вацилов Давудов — российский спортсмен, выступавший в дзюдо и самбо, обладатель призового места на чемпионате России по самбо. Он появился на свет 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестанской АССР.

С 2009 он года жил в Махачкале, куда переехал вместе со старшим братом, чтобы заниматься дзюдо. Кроме того, Давудов — воспитанник заслуженного тренера России Шамиля Алиева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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