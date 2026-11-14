Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов застрелен в Дагестане
Мужчина умер по дороге в больницу.
Фото: ВКонтакте/Вацилов Давудов/davudov1995
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Призера чемпионата России по самбо застрелили в Дагестане.
По информации 5-tv.ru, погибшим оказался 31-летний Вацилов Давудов. Он находился в банкетном зале в Махачкале, где проходило мероприятие. Спортсмен вышел на улицу, и в этот момент мимо проезжал черный автомобиль Toyota Camry. Из машины открыли стрельбу по Давудову — пуля попала ему в голову.
Раненного в голову повезли в больницу, но спасти его не удалось — по пути он умер.
Запущен план «Перехват». Совершившего смертельный выстрел ищут. Уголовное дело возбуждено, полиция разыскивает подозреваемого.
Вацилов Давудов — российский спортсмен, выступавший в дзюдо и самбо, обладатель призового места на чемпионате России по самбо. Он появился на свет 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестанской АССР.
С 2009 он года жил в Махачкале, куда переехал вместе со старшим братом, чтобы заниматься дзюдо. Кроме того, Давудов — воспитанник заслуженного тренера России Шамиля Алиева.
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