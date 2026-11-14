Свобода с отсрочкой: сколько ждать Лерчек до вылета за границу

Лерчек сможет выехать за границу примерно через 10 дней

Освобожденная указом президента блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получит возможность покинуть Россию примерно через десять дней. Об этом 14 ноября изданию «Абзац» рассказала юрист Людмила Айвар. По ее расчетам, именно столько займет процедура официального снятия ограничений после подписания документа главой государства.

Айвар обратила внимание на важный нюанс: одного факта помилования недостаточно, чтобы беспрепятственно пройти пограничный контроль. Сначала Федеральная служба судебных приставов и уголовно-исполнительная инспекция должны подготовить бумаги и направить данные об отмене запретов в нужные структуры. Простая распечатка указа на границе не сработает. При этом названные десять дней — примерный срок бюрократических процедур, а не гарантированная дата вылета.

По мнению юриста, помилование полностью снимает с Чекалиной все виды наказаний, назначенных судом. Речь идет и об условном сроке, и о штрафе, превышающем 763 миллиона рублей. В тексте документа нет пунктов, которые могли бы сохранить силу отдельных частей приговора. Такую же точку зрения ранее озвучивал адвокат блогера Константин Третьяков.

Одна из главных помех для поездки уже устранена. 14 ноября Чекалиной вернули загранпаспорт, который изымали в ходе уголовного дела. Радостной новостью она поделилась в своем блоге. За документом блогер приехала вместе с сыном Богданом и поблагодарила сотрудников ведомств за быстрое содействие.

Тем не менее точная дата визита в Китай остается неизвестной. Чекалиной предстоит заново договориться о госпитализации с иностранной клиникой. По данным СМИ, предыдущий срок приема истек еще 2 ноября, и сейчас представители блогера пытаются в ускоренном порядке получить новое место для лечения.

Путин помиловал Лерчек

Указ о помиловании Валерии Чекалиной Владимир Путин подписал 14 ноября. Документ отменил наказание, вынесенное Гагаринским районным судом Москвы, и аннулировал судимость. Блогера приговорили к пяти годам условно по делу о незаконном переводе свыше 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным бумагам. 31 июля суд также обязал ее выплатить штраф более 763 миллионов рублей. Свою вину Чекалина не признавала.

После помилования блогер опубликовала взволнованное видеообращение к президенту. Едва сдерживая слезы, она выразила благодарность главе государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», — сказала Чекалина.

Для нее это решение оказалось важнее, чем просто отмена приговора.

«Это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими любимыми людьми, которые здесь со мной рядом стоят», — поделилась блогер.

Кроме того, она сообщила, что впереди у нее главное испытание — борьба с онкологическим заболеванием. После нескольких курсов химиотерапии болезнь продолжила развиваться.

Защитник Чекалиной Артем Ковыршин в беседе с 5-tv.ru подтвердил: помилование избавляет блогера от всех назначенных наказаний, в том числе от денежного взыскания.

«Исходя из текста указа, помилование означает полное прощение и это подразумевает освобождение от наказания», — приводит его слова 5-tv.ru.

Адвокат добавил, что после президентского указа никаких дополнительных юридических шагов не требуется — теоретически Чекалина уже может отправиться в Китай.

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