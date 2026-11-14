«Абсолютный яд»: академик РАН Онищенко выступил против продажи вейпов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

По словам ученого, электронные сигареты не помогают избавиться от никотиновой зависимости, а только вовлекают в нее детей.

Запретят ли в России электронные сигареты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Академик РАН Онищенко назвал вейпы ядом

Вейпы не помогают избавиться от никотиновой зависимости, а, напротив, способствуют вовлечению в нее детей. Об этом заявил в беседе с RT академик РАН Геннадий Онищенко, выступая за полный запрет продажи электронных сигарет в России.

«Нужен полный запрет вейпов, а те попытки ограничить их распространение, которые предпринимаются сейчас, я считаю позорным компромиссом. Вейпы — абсолютный яд, они не нужны организму!» — заявил Онищенко.

Говоря об истории распространения табака, эпидемиолог вспомнил французского дипломата Жана Нико, именем которого назвали никотин. Академик отметил его роль в популяризации табакокурения и сравнил распространение привычки курить в Европе с местью за уничтожение цивилизации ацтеков.

Полный запрет электронных сигарет на федеральном уровне ранее предложила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Организация обратилась в правительство, Минфин и Минздрав с просьбой запретить производство, ввоз и продажу вейпов.

В ОПИ считают, что действующих ограничений недостаточно. Сейчас регионы могут самостоятельно запрещать продажу электронных сигарет, но в соседних субъектах такая продукция остается доступной. Общественники также напомнили, что полный запрет уже действует в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

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«Абсолютный яд»: академик РАН Онищенко выступил против продажи вейпов

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