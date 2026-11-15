Medical Press: эффект кетодиеты зависит от типа жиров

Кетогенную диету часто связывают с похудением, изменением обмена веществ и потенциальной пользой для здоровья. Однако новое исследование ученых из Университета Цинциннати показало: эффект такого питания может сильно зависеть от того, какие именно жиры человек получает с пищей. Некоторые варианты кетодиеты способны усиливать воспалительную реакцию в организме и вызывать стресс в митохондриях — структурах клеток, которые отвечают за производство энергии. Об этом пишет издание Medical Press.

Исследование провели специалисты Онкологического центра Университета Цинциннати под руководством его директора Дэвида Джиуса.

Почему кетодиета действует на организм по-разному

Кетогенная диета предполагает очень низкое содержание углеводов и большое количество жиров. При таком рационе организм переходит в состояние кетоза: вместо преимущественного использования глюкозы начинает получать энергию из жиров и кетоновых тел.

Именно изменение обмена веществ считается одной из причин, по которой кетодиета привлекла внимание исследователей. Предыдущие работы показывали, что такой рацион в определенных условиях может обладать противовоспалительным эффектом. Одновременно другие исследования указывали на возможное усиление воспаления и появление нежелательных метаболических изменений.

Ученые Университета Цинциннати предположили, что противоречивые результаты могут объясняться одним важным обстоятельством: кетогенные диеты бывают разными.

Главное отличие заключается в составе жиров. Человек может получать основную их часть из продуктов с насыщенными жирными кислотами или делать акцент на ненасыщенных и среднецепочечных жирах. И, как показала новая работа, организм реагирует на эти варианты неодинаково.

Какие жиры оказались проблемными

Исследователи проверили действие разных вариантов кетогенного питания на мышиных моделях. Кроме того, они изучали влияние отдельных жирных кислот на клеточные культуры.

В результате ученые обнаружили заметную разницу между типами жиров.

Длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты оказались связаны с усилением провоспалительной иммунной реакции. В то же время ненасыщенные и среднецепочечные жирные кислоты чаще демонстрировали свойства, связанные с подавлением воспаления.

Это означает, что само по себе большое количество жиров в рационе еще не дает возможности предсказать его влияние на организм. Имеет значение их химический состав. По словам авторов работы, именно этот фактор может частично объяснять, почему в разных исследованиях кетогенной диеты получаются противоположные результаты. В одном случае рацион может быть связан с уменьшением воспалительных процессов, а в другом — с их усилением.

Что происходит внутри клеток

Исследователи также попытались разобраться в механизме, который стоит за наблюдаемым эффектом.

Оказалось, что усиление воспаления связано со стрессом в митохондриях и последующей активацией клеток иммунной системы. Митохондрии часто называют энергетическими станциями клеток: именно в них происходит значительная часть процессов, обеспечивающих организм энергией.

Когда работа митохондрий нарушается или они испытывают чрезмерную нагрузку, клетка может воспринимать это как сигнал опасности. В результате активируются определенные механизмы иммунного ответа. В новой работе ученые связали воздействие длинноцепочечных насыщенных жирных кислот с митохондриальным стрессом и последующей активацией сигнального пути cGAS-STING. Он участвует в работе врожденной иммунной системы.

Исследователи также обнаружили увеличение количества провоспалительных макрофагов — клеток иммунной системы, которые участвуют в воспалительной реакции.

Почему это важно именно для кетодиеты

Кетогенное питание часто воспринимается как единая система: мало углеводов, много жиров. Но с точки зрения биологии этого описания недостаточно.

Два человека могут соблюдать кетодиету, употребляя совершенно разные продукты. В одном рационе основными источниками жира могут быть продукты, богатые насыщенными жирными кислотами, в другом — источники ненасыщенных жиров или среднецепочечных жирных кислот. При этом метаболические последствия таких рационов могут отличаться.

Авторы новой работы считают, что при оценке кетогенной диеты необходимо учитывать не только количество жиров и углеводов, но и их конкретный состав.

Таким образом, результаты не означают, что любая кетогенная диета обязательно вызывает воспаление. Исследование, напротив, показывает, что эффект может зависеть от выбранных источников жира.

При чем здесь лечение рака

Работа особенно интересна в контексте онкологии. Исследователи отмечают, что кетогенная диета может изменять микроокружение опухоли — совокупность клеток, веществ и условий, окружающих раковое образование.

Теоретически изменение этого микроокружения может влиять на эффективность иммунотерапии. Именно поэтому ученые изучают возможность сочетать определенные варианты кетогенного питания с противоопухолевым лечением.

Однако здесь особенно важно не делать преждевременных выводов. Новая работа не доказывает, что кетодиета лечит рак или способна самостоятельно улучшить результаты терапии.

Исследование проводилось на мышиных моделях и клеточных культурах. Поэтому полученные результаты еще предстоит проверить в клинических исследованиях на людях.

Ученые уже готовят следующий этап работы. Клиническое исследование под руководством Джиуса проводится в UT Health San Antonio, а в дальнейшем аналогичная работа должна начаться и в Онкологическом центре Университета Цинциннати. Исследователи хотят выяснить, как различные варианты кетогенного питания могут взаимодействовать с противоопухолевой иммунотерапией.

Почему нельзя просто назвать кетодиету вредной

Результаты исследования выглядят тревожно, однако они не позволяют сделать вывод, что кетогенное питание в целом опасно.

Ученые сами подчеркивают неоднородность таких рационов. Предыдущие исследования той же научной группы, опубликованные в 2024 и 2025 годах, также указывали на то, что разные жиры способны вызывать разные метаболические изменения.

Поэтому главный вывод работы заключается не в отказе от кетодиеты как таковой, а в необходимости внимательнее относиться к ее составу.

Если рацион построен преимущественно на одном типе жиров, его влияние на организм может существенно отличаться от другого варианта кетогенного питания. Особенно важно это учитывать в научных исследованиях, где кетодиета используется как часть потенциальной стратегии лечения.

Что показали ученые

Новая работа добавляет еще один элемент к пониманию того, как жирная пища влияет на иммунную систему.

Исследователи обнаружили, что длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты способны запускать цепочку процессов, связанных с митохондриальным стрессом, активацией cGAS-STING и накоплением провоспалительных макрофагов. Ненасыщенные и среднецепочечные жирные кислоты, напротив, демонстрировали более противовоспалительные свойства.

Для обычного человека это означает прежде всего одно: кетодиета — не просто вопрос количества углеводов и жиров. Важны продукты, из которых складывается рацион, и типы жирных кислот, которые получает организм.

Пока ученым предстоит выяснить, насколько точно результаты экспериментов на животных и клетках отражают происходящее в организме человека. Но исследование уже показывает, почему разные варианты одного и того же популярного рациона могут давать совершенно разные физиологические эффекты.

Именно состав жиров, а не одно только название диеты, может оказаться одним из ключей к пониманию того, когда кетогенное питание приносит потенциальную пользу, а когда способно, наоборот, поддерживать воспалительные процессы.

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