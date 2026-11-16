Работа в круглосуточном режиме: как FPV-дроны доставляют посылки на передовую

Ожесточенные бои идут в районе недавно освобожденной Шиловки на границе ДНР и Днепропетровской области. Рядом с поселком противник организовал масштабную сеть укреплений. Но даже противотанковые рвы глубиной до четырех метров не способны остановить наше наступление. И там, где тяжелая техника не пройдет, основную работу берут на себя операторы беспилотников.

Они доставляют на передовую боеприпасы, оружие, а также посылки от родных. Все покажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

FPV-дрон завис над лесополосой, наши штурмовики принимают посылку прямо на позициях.

— Он на север ушел, я его просто не вижу. Южнее, южнее, южнее.

Туго перетянутый скотчем сверток летит вниз. И еще несколько десятков готовы к отправке. Все доставят в ближайшее время.

«Вот так выглядят посылки, которые отправляются по воздуху: здесь специальное крепление для подвеса к дрону. Здесь у нас позывной и вода, здесь — позывной, вода и еда. Так же могут отправлять и БК в принципе на позиции», — сказал корреспондент.

Есть и более крупные посылки: здесь и теплая одежда, стельки, сухое горючее, и специальное пончо, скрывающее бойцов от тепловизоров — их закрепят на дроне, который используют наши инженеры-саперы.

— ПВХ 2 17-дюймовый.

— Сколько несет?

— До десяти килограммов, зависит от расстояния. Десять километров — десять килограммов.

С передовой принимают самые разные заявки. Доставить можно почти все.

«Что им нужно, они нам передают по радиоканалу, мы уже знаем, собираем и отправляем для того, чтобы он мог дальше выполнять боевую задачу. Мы в круглосуточном режиме работаем», — сказал командир расчета FPV штурмового отряда «Тайфун» 506-го полка группировки «Центр» с позывным «Живчик».

Сейчас штурмовой отряд «Тайфун» 506-го полка группировки «Центр» продолжает двигаться уже за поселком Шиловка. Это восточный фланг наступления подразделений на днепропетровском направлении. Противник здесь окопался основательно.

«Очень много путанки, очень много колючей проволоки. Всяких разных танковых рвов, сейчас он их начал вообще топить. Копают глубоко, метра три-четыре, заполняется частично водой, в эту воду еще колючку-путанку бросить», — сказал заместитель политрука роты штурмового отряда «Тайфун» 506-го полка Гарри Адам.

Преодолевать такую преграду приходится сообща, вдвоем. А перед этим еще нужно пройти через мины с дистанционным подрывом, переждать налет FPV противника. В таких условиях наши штурмовики продолжают идти вперед. На каждую выдумку врага находят свое решение.

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