Умер бывший вице-премьер России Михаил Полторанин

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

До своего 87-го дня рождения он не дожил меньше недели.

Умер Михаил Полторанин

Фото: © РИА Новости/Валерий Шустов

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Умер бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на сына усопшего Константина.

«Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел», — уточнил родственник бывшего вице-премьера.

До своего 87 дня рождения Михаил Полторанин не дожил меньше недели.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года в городе Лениногорск (ныне Риддер) Казахской ССР. В 1964 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета в Алма-Ате.

Несколько лет работал корреспондентом в различных изданиях. С 1990 года по 1992-й занимал должность первого министра печати и информации РФ. В 1992 году был заместителем председателя правительства России. В тому же году занял должность главы комиссии по архивам при президенте РФ. Ушел в отставку в 1993-м. Также с 1994 года по 1996-й был депутатом Госдумы Федерального собрания первого созыва.

Ранее умер чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев. Его сердце остановилось 11 ноября на 67-году жизни. 

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