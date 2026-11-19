Phys: студентка нашла украшение возрастом 2000 лет в первый день раскопок

В Великобритании студентка первого курса обнаружила древнеримское золотое украшение во время своих первых археологических раскопок. Находка пролежала в земле около двух тысяч лет, но сохранилась практически в идеальном состоянии. Об этом сообщает Phys.

Находка, о которой археологи мечтают всю жизнь

Раскопки проводились летом в районе Редсдейл, где почти две тысячи лет назад проходила северная граница Римской империи. В экспедиции участвовали 52 первокурсника Ньюкаслского университета. Студентов разделили на две группы, каждая из которых провела на участке по две недели.

Вместе с будущими археологами работали опытные специалисты и добровольцы местного археологического объединения. Самым неожиданным событием стало обнаружение золотой цепочки в первый день исследований. Элиз Заллу призналась, что даже не рассчитывала столкнуться с подобной удачей в начале своей карьеры.

«Найти золотую цепочку было совершенно невероятно, особенно учитывая, что это был первый день моих первых раскопок. Я не ожидала обнаружить что-то подобное за всю свою карьеру», — рассказала студентка.

Ее удивление разделили и преподаватели. Доктор Эрик Туриньи из Ньюкаслского университета отметил, что некоторым исследователям не удается найти золотые предметы даже за десятилетия полевой работы. Поэтому обнаружение столь редкого артефакта студенткой первого курса он назвал по-настоящему выдающимся событием.

Кому могла принадлежать золотая цепочка

Исследователи установили, что украшение изготовлено с применением сложной древнеримской техники плетения, известной как loop-in-loop. Мастера не просто соединяли круглые звенья между собой. Сначала каждое колечко сжимали, придавая ему форму восьмерки, затем складывали и переплетали с другими элементами.

В результате получалась гибкая и прочная цепочка с характерным рисунком. Подобные украшения обычно изготавливали из золота высокой пробы. Их производство требовало большого мастерства, поэтому такие изделия могли считаться предметами роскоши.

По мнению археологов, цепочка могла быть частью дорогого украшения, декоративного военного амулета или специальной принадлежности, которой пользовались высокопоставленные офицеры и члены их семей.

Таинственное послание на свинцовой пластине

Золотая цепочка оказалась не единственной интересной находкой первого дня. Другая студентка, Шеннон Вуд, обнаружила сложенный кусочек свинца, на поверхности которого сохранились следы латинской надписи.

Буквы были нанесены от руки и частично стерлись за прошедшие столетия. Первоначально исследователи предположили, что предмет мог использоваться в торговле. Например, служить своеобразной пломбой или обозначать принадлежность товаров определенному владельцу.

Такие приспособления были необходимы для учета поставок, налогообложения и организации снабжения римских военных подразделений. Археологи не исключают, что свинцовая пластина могла содержать личное послание или даже проклятие.

В Древнем Риме люди иногда выцарапывали на тонких металлических листах просьбы к богам, жалобы, молитвы и пожелания несчастий своим врагам. После этого пластины складывали и оставляли в определенных местах, часто связанных с религиозными обрядами.

Пока ученые не смогли полностью прочитать надпись. Дальнейшее исследование должно помочь определить назначение предмета.

На второй день нашли украшение римского всадника

Следующий день экспедиции принес еще одну ценную находку. Студентка Меган Поттер обнаружила бронзовый предмет с остатками золотого покрытия.

Специалисты определили, что это декоративный элемент снаряжения римского кавалериста. Подобные украшения могли крепиться к военному поясу, конской упряжи или нижней части ножен меча.

Предмет имеет характерную форму полумесяца с загнутыми концами. Его поверхность украшена рельефным орнаментом. Несмотря на коррозию, значительная часть позолоты сохранилась. По мнению исследователей, подобная особенность указывает на высокий статус владельца.

Археологи допускают, что находка принадлежала кавалерийскому офицеру или другому представителю военной элиты.

Камень с изображением Юпитера пролежал в земле почти 2000 лет

Еще одно крупное открытие студенты совершили в заключительную неделю раскопок. Мейзи Уотмо и Зои Юилл обнаружили резной драгоценный камень из сердолика — минерала характерного оранжевого оттенка. Такие камни называли инталиями. Их вставляли в перстни и использовали в качестве личных печатей.

Владелец кольца мог прижать резную поверхность к теплому воску, оставляя оттиск на документе. На найденном в Редсдейле камне изображен Юпитер — верховный бог древнеримского пантеона. В одной руке он держит скипетр, а в другой — миниатюрную фигуру богини Победы. У его ног находится орел.

Юпитер считался символом государственной власти, военного могущества и божественной защиты. Его изображения пользовались популярностью среди солдат, чиновников и состоятельных жителей Римской Британии.

Особенно интересно, что это уже четвертая подобная инталия, обнаруженная на данном участке. Два резных камня археологи нашли во время раскопок 2025 года, еще один был обнаружен в XIX веке.

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