Радоница —2023: что можно и нельзя делать 25 апреля

Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших. Второе название — Родительский день.

Что такое Радоница и какого числа она празднуется

Название праздника «Радоница» можно примерно перевести как «радостная молитва об умерших». Оно обозначает память о радостном воскресении Иисуса Христа и грядущем всеобщем воскресении мертвых. Суть праздника заключается в том, что не только святые праведники, но и все верующие не умирают, но живут во Христе. Поэтому на Радоницу не скорбят об умерших, а разделяют радость Пасхи.

Это первое после Пасхи общецерковное поминовения усопших. всегда отмечается во вторник после Антипасхи. Изначально же поминки устраивали на Красную горку. Впоследствии праздник был переосмыслен Церковью, а дата немного перенесена в связи с тем, что заупокойные богослужения не могут проводиться в Светлую седмицу.

В 2023 году Радоница выпадает на 25 апреля.

Традиции празднования Радоницы

В древности этот день было принято готовить особую еду, которую относили на могилу умершему. Традиционно это были отварные куриные яйца (окрашенные в зеленый и желтый цвета, символизировавшие грусть), кутья, блины, лепешки.

Завернутую в ткань пищу приносили на могилу. Ту часть, что предназначалась покойнику, зарывали в землю. Яйца разбивали о крест или закапывали под ним, это называлось «христосоваться с родными».

Еще одна традиция на Радоницу — подавать нищим и бездомным. Отказывать им не принято. Можно поделиться продуктами или деньгами.

Некоторые растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду. Предки верили, что усопшие родственники ночью придут мыться. На следующее утро вся семья заходила внутрь и искала следы присутствия гостей.

На подоконник обязательно ставили стакан воды и клали кусочки хлеба, а вечером, когда проводился поминальный ужин, на столе оставляли три лишних тарелки, чтобы умершие могли позавтракать, пообедать и поужинать. Оставшуюся после трапезы еду раздавали бездомным.

Как правильно поминать усопших на Радоницу

Необходимо пойти в церковь. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями. Важно помолиться об ушедших, ведь душа в первую очередь нуждается в молитвах, так как сама этого сделать не может. Желательно перед службой подать записку с именами усопших для поминовения. После литургии следует отслужить панихиду. Если человек совершит причастие на Радоницу, молитва будет действеннее.

Также по возможности нужно посетить могилы умерших родственников. Как правило местная администрация организует на Радоницу бесплатные автобусные маршруты из города до ближайшего кладбища. Верующие убираются на могилах, наводят порядок, красят ограду, сажают цветы, оставляют зажженную свечу. Зачастую приглашается священник — для панихиды или литии (краткого заупокойного богослужения). Если же его рядом нет, достаточно самостоятельно прочитать молитву «Упокой, Господи» и пропеть «Со святыми упокой» и «Вечную память».

Многие оставляют на кладбище и что-то из пасхальных символов — кулич или яйцо. Такое «угощение» — обычное суеверие. Согласно христианским верованиям, на кладбище находится только прах усопшего, а душа пребывает с Богом, поэтому на Радоницу самое важное не поминальная еда, а молитва. Также не нужно поминать умерших алкоголем. Разрешает употребление вина, но в умеренных количествах. Кроме того, не следует ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб, это неприемлемо по церковным канонам.

Приметы на 25 апреля

На Радоницу обязательно ждали дождь. Дождевая вода считалась целебной, ею умывались, смывая грехи и болезни.

Тот, кто первым придет на кладбище, получит особую благодарность и покровительство усопших.

Нельзя плакать, грустить и страдать — потревожишь души умерших.

На Радоницу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно полевыми работами — сеять, сажать, пахать, копать.

Забывшего устроить праздничную трапезу для умерших начнут преследовать неудачи, болезни и проблемы.

Сны в ночь на праздник могут быть вещими.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе — такой брак, полагали в народе, долго не просуществует.

Запрещалось на Радоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника.

Обязательно следовало отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом.