День Девяти целителей: что нельзя делать 12 мая

Православные верующие 12 мая почитают память девяти целителей.

Кто такие Девять целителей

Святые Фе­о­гнид, Руф, Ан­ти­патр, Фе­о­стих, Ар­те­ма, Магн, Фе­о­дот, Фав­ма­сий и Фили­мон жили в III веке в городе Ки­зик (территория современной Турции) на бе­ре­гу Дар­да­нелль­ско­го про­ли­ва. Они были разного возраста, происходили из разных местностей и занимали разное положение в обществе. Всех их объединило вероисповедание и стремление распространять христианство.

Проповедников схватили. От них потребовали вернуться в язычество в обмен на свободу. Мужчины отказались, за что были казнены. При Константине I тела мучеников перезахоронили в храме, построенном в их честь. Мощи оказались чудотворными — больные исцелялись, безумные обретали разум возле могилы. Поэтому святых прозвали Девятью целителями. Особенно им молились об избавлении от лихорадки.

Традиции 12 мая

В День Девяти целителей обязательно ходили к знахарям поправить здоровье. Молились мученикам об избавлении от оспы или лихорадки и читали заговор от девяти бед: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

12 мая в полдень выходили на дорогу и подставляли лицо под порывы теплого весеннего ветра. Считалось, что здоровья после этого хватит на весь оставшийся год.

Что можно делать в День Девяти целителей

На Руси в День Девяти целителей собирали лекарственные травы. Люди верили, что они в эту пору наделены особой целебной силой и помогают справиться даже с самыми тяжелыми недугами. Из трав готовили чаи и отвары, а также различные примочки.

Что категорически нельзя делать 12 мая

Наши предки верили, что 12 мая нельзя сидеть дома, так как считалось, что можно заболеть. На Девять целителей люди обязательно выходили на улицу и старались больше находиться на солнце.

В день Девяти целителей нельзя завидовать. Есть поверье, что мученики чувствуют камень на душе и могут наказать завистника болезнью, а также неприятностями.

12 мая не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых задуманное не воплотится в жизнь.

Запрещается окунаться в водоемы с головой. По преданию, Водяной может схватить за волосы и утащить в свое царство.

Просеивать муку в день памяти святых также нельзя. Те, кто не обратит внимание на запрет, начнут терять зрение и к старости рискуют остаться слепыми.

Под запретом просеивание муки и работа с тестом. Иначе велик риск нажить мелкие проблемы со здоровьем. Также нежелательно протирать пыль в доме — это к ссорам.

Народные приметы на 12 мая