День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 21 мая

Христианский мир 21 мая почитает один из главных символов веры — образ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из 12-ти, умерших своей смертью. Его образ встречается практически во всех православных храмах.

Житие Иоанна Богослова

Иоанн Богослов был внуком святого Иосифа Обручника от дочери Саломии, пишет utro.ru. Он родился в I веке в Галилее (север современного Израиля) и был простым рыбаком. Одновременно со старшим братом Иаковом был призван Иисусом Христом в число учеников на Геннисаретском озере.

Апостол Иоанн был особенно приближен к Спасителю за жертвенную любовь и девственную чистоту. Так, Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Он следовал за Иисусом, когда его схватили в Гефсиманском саду и отправили на суд, затем вели по Крестному пути. Вместе с Богородицей он плакал у подножия креста и услышал обращенные к ней слова: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя». С того времени апостол Иоанн заботился о Марии до самого ее успения. После апостол направился проповедовать в Ефес и другие Малоазийские города.

В поездке корабль попал в бурю и затонул. Всем удалось спастись, кроме Иоанна, которого поглотили волны. Спустя 14 дней его ученик Прохор увидел, как море выбросило на берег невредимого апостола. В сохранившихся источниках упоминается, что Богослов творил «многочисленные великие чудеса» и остался жив после тяжелых пыток при императоре Нероне. Так, святой выпил чашу с ядом и был брошен в кипящий котел, но все равно не пострадал. После его надолго сослали на остров Патмос, где он продолжил проповедовать, исцелять молитвой больных, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Именно будучи в ссылке Иоанн Богослов написал книгу Откровение (Апокалипсис), а вернувшись в Ефес — Евангелие и три Послания.

Святой скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных апостолов и стал одним из 12-ти, кто умер своей смертью. Предвидя скорую кончину он велел засыпать его живым в крестообразной могиле. Ученики положили ему на лицо плато и засыпали все землей. Когда же через несколько дней место погребения раскопали, внутри не оказалось тела. Каждый год, 21 мая, на могиле апостола выступал тонкий прах, который верующие собирали для исцеления от болезней.

Как правило, Иоанна Богослова изображается в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках и в присутствии ангела, часто орла; иногда представлен молодым, безбородым и длинноволосым.

Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис

Апокалипсис апостола Иоанна — это название последней книги Нового Завета. В переводе с греческого слово «апокалипсис» означает откровение. Это единственная пророческая книга в новозаветной части Библии, повествующая о грядущих событиях, в том числе о втором пришествии Христа и о конце света. Последний пункт как раз и объясняет большую популярность Откровения среди верующих. А поскольку святой повествует о большом количестве катаклизмов и природных бедствий, в современном употреблении слово «апокалипсис» стало синонимично большой катастрофе.

Апокалипсис был написан примерно в конце I — начале II веков. В книге присутствуют ставшие всемирно известными описания четырех всадников апокалипсиса, семи ангелов с трубами, семи знамений и бедствий, появления и гибели антихриста, а также поражении дьявола и начало царства Христа.

Богословы подчеркивают, что смысл текста можно правильно понять только в контексте всего Писания. Особенностью многих пророческих видений выступает принцип соединения нескольких исторических событий, разделенных столетиями и даже тысячелетиями в одном видении.

21 мая — Иван Долгий

В народе день память апостола назвали Иван Долгий, потому что крестьянам приходилось работать с рассвета до позднего вечера, чтобы вовремя посеять пшеницу и рожь.

В зажиточных семьях 21 мая по традиции пекли пироги и пшеничный хлеб, одну часть которого выносили в поле как благодарность земле за будущий урожай, а вторую раздавали бедным, нищим или путникам. Обычно это поручали самому пожилому человеку в доме. Крошки бросали птицам.

В пирожки клали маленькие «предсказания» — монетку, варенье, пуговицу или перец. Каждый домочадец таким образом получал веселое наставление на ближайшее будущее.

Обращали внимание на погоду и надеялись, что она поможет вырастить богатый урожай. Так, если на Ивана Долгого расцветала черемуха, то лето ожидали с частыми дождями.

Что нельзя делать 21 мая

Категорически запрещено заниматься гаданиями и проводить другие магические ритуалы. Это может навлечь беду и множество несчастий.

Крестьяне предпочитали не резать овощи на Иоанна Богослова. Считалось, что в противном случае осенью точно не собрать богатого урожая.

Под запретом также находился тяжелый труд. Генеральная уборка или ремонт 21 мая может навлечь неприятности или плохую погоду.

Что можно делать 21 мая

Приглашать гостей и не отпускать из дома с пустыми руками. Желательно вручить каждому в дорогу небольшое угощение или сувенир.

По поверью, сон в ночь на 21 мая укажет на главные мысли и переживания человека, даст подсказку о неправильности или верности стремлений.

Приметы на Ивана Долгого