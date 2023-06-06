Шиповников день: как 6 июня укрепить отношения в семье

Шестое июня — день памяти святого Симеона Столпника. Также это день Свобориного дерева. Так на старорусском называли кусты шиповника.

Житие Симеона Столпника

Симеон Столпник родился в Каппадокии в IV веке. Однажды юноша услышал в церкви песнопения и так проникся ими, что не заходя домой, пошел в ближайший монастырь и через неделю был принят в число братии.

В 18 лет он принял иноческий постриг и стал соблюдать строжайшее воздержание и постоянно молиться. Игумен встревожился ревностным стремлением молодого монаха и предложил либо умерить аскетические подвиги, либо покинуть монастырь. Тогда Симеон поселился на дне высохшего колодца, пишет utro.ru.

Через некоторое время игумену во сне явились Ангелы и велели ему вернуть Симеона в монастырь. Однако тот недолго пробыл в обители и ушел на три года в каменную пещеру. Симеон Столпник начал проводить первые 4 недели Великого поста полностью без воды и еды, причем половину срока молиться стоя, а потом — сидя.

К Симеону стали приходить люди, желая исцелиться от болезней. Чтобы вновь оказаться в уединении преподобный построил столп высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келии. К отшельнику приезжал лично Антиохийский патриарх Домнин II. Он совершил на столпе литургию и причастил подвижника.

Постепенно Симеон Столпник увеличил высоту столпа до 45 метров и возвел вокруг двойную ограду, чтобы верующие не подходили к нему слишком близко. Святой даже отказал собственной матери зайти за забор. Не добившись свидания, она умерла, приникнув к ограде. Тогда преподобный простился с усопшей матерью — и ее мертвое лицо просияло блаженной улыбкой.

Симеон Столпник прожил 80 лет, 47 из которых он простоял на столпе. Погребение совершил Антиохийский Патриарх Мартирий недалеко от столпа. На этом месте впоследствии построили монастырь.

6 июня — Свобориное дерево или Шиповников день

С возникновением шиповника связана красивая, но грустная легенда. Однажды на Кубани станичный атаман влюбился в гордую красавицу-казачку. Но девушка не отвечала ему взаимностью: ее сердце принадлежало другому парню.

Атаман обладал влиянием и финансами, поэтому родители красавицы посчитали его хорошим женихом для дочери. До свадьбы невесту держали взаперти. Но она смогла убежать, и в отчаянии покончила с собой в лесу.

Вскоре на том месте вырос куст дикой розы. Приходивший временами в лес атаман однажды увидел, что на нем распустились небывалой красоты цветы. Он хотел сорвать несколько веточек, чтобы отнести на могилу любимой, но в ту же секунду стебли покрылись колючими шипами. Атаман понял, что казачка и после смерти не простила его.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя рвать шиповник, ломать ветки. Это приведет к потере любимого человека. Собирать цветы разрешается только травникам — для лечебных целей. Лучше наоборот уделить время кусту шиповника, чтобы он пышнее расцвел и принес благополучие в дом.

Считается, что шиповник забирает на себя весь негатив. Поэтому 6 июня не стоит грустить, жаловаться на трудности, невзгоды. Иначе состояние печали и тоски может затянуться до глубокой осени.

Нежелательно давать деньги в долг или самому брать их. Велики риски, что денег не вернут, вместо этого человек может нажить врагов. Да и самому бдует крайне тяжело возвращать долг. А вот если отдать доги в Шиповников день, по приметам в жизнь скоро придет достаток.

Что можно делать 6 июня

Это хороший период для занятия творчеством — написания стихов, рисования, рукоделия и так далее. Необязательно при этом преследовать цель создать «гениальное» произведение. В данном случае главное — не цель, а сам процесс, творческий акт.

Стоит отметить, что еще с давних пор этот день называли Шиповниковым. Название прижилось, так как в этот день начиналось цветение Свобориного дерева, как нередко называли шиповник. Даже была поговорка — «Шиповник цветет — румянец года ведет».

Приметы: