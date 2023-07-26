Что можно и нельзя делать 26 июля в день Гавриила Летнего

По православному календарю 26 июля отмечается день Гаврилы Летнего. Этот праздник посвящен одному из семи Архангелов — Гавриилу. Его называют служителем чудес и тайн Божиих.

Православные почитают святого Архангела Гавриила дважды в году. 8 апреля празднуется день Гавриила Благовеста, а 26 июля — Гавриила Летнего.

Архангел Гавриил

Гавриил — один из высших Архангелов, упоминаемых в Священном писании и почитаемых в иудаизме, христианстве и исламе. Имя Гавриил (Габриэль, Джабриил) переводится с иврита как «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога.

В Ветхом и Новом завете Архангел Гавриил являлся библейским персонажам и передавал им важную информацию. Так, он открыл Моисею тайну о сотворении мира и помог записать Книгу Бытия. Пророк Даниил смог увидеть будущее и получил от Гавриила точное указание даты рождения Спасителя (через семьдесят седмин). Отцу Иоанна Крестителя, священнику Захарии, Гавриил передал весть о скором рождении сына и его важном предназначении, упомянув, что тот исполнится святого духа еще в чреве матери.

Святой Анне, матери Богородицы, он рассказал о появлении Пречистой Марии. Самой Деве Марии Гавриил явился, чтобы передать благую весть о рождении Иисуса Христа. Он же неотступно был с ней всю ее земную жизнь и берег ее, а по завершению ее земного пути Архангел возвестил Матерь Божью о скором успении.

Во время молитвы Христа в Гефсиманском саду именно Гавриил укрепил его и дал сил. После смерти Спасителя именно Гавриил передал женам-мироносицам весть о его Воскресении.

На иконах Архангел Гавриил изображается как молодой юноша с цветущей райской ветвью или белой лилией в руке. Также встречаются его изображения со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника. На гербе Российской империи Архангел Гавриил был запечатлен как один из щитодержателей.

Первый собор Архангела Гавриила празднуется сразу после Благовещения, то есть 8 апреля. Это связано с тем, что именно Гавриил принес Марии благую весть. В июле же совершается вторичный праздник. Поводом для второй даты, как считается, стало освящение в XVII веке в Константинополе храма в честь Архангела.

О чем просят Архангела Гавриила

В православии Архангел Гавриил считается защитником верующих. Гавриил направляет людей на праведный путь и карает предателей и обманщиков.

Люди обращаются к нему для того, чтобы обрести благополучие в доме, найти истинный путь, освободиться от тягостных или пугающих мыслей и различных страхов.

Также Архангела Гавриила молят о рождении ребенка и просят об избавлении от разных болезней.

26 июля — Гаврила или Гавриил Летний

26 июля в народе говорили: «Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка рожь поспела к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает».

На Гавриила считали птиц в небе, приговаривая: сколько птиц увидишь, столько и теплых дней будет в августе.

В праздник Гавриила Летнего крестьяне переживали из-за дождя. Ведь если он будет, то застопорится вся работа. Кроме того, сильные дожди могут уничтожить урожай. Но если в воздухе витает характерный запах дождя, погода будет теплой и сухой.

Крестьяне верили, что Гавриил поражал грешников молниями. И праздник его считался громовым днем: верили, что 26 июля не стоит работать, так как Гавриил может наказать молнией.

Что нельзя делать 26 июля

Не допускается обманывать в праздничный день. 26 июля необходимо быть честными перед собой и перед окружающими вас людьми. Если вы не хотите разозлить Архангела Гавриила, будьте откровенны.

В народный праздник Гавриила Летнего не допускается ругаться с окружающими людьми, иначе в течение 4 месяцев вас будут преследовать бедствия. Если вы с кем-то повзодорите 26 июля, то необходимо будет решить проблему мирным путем.

Нельзя лениться и бездельничать, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.

Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг в праздник Гавриила Летнего. А если вы накопили долги, то их нужно отдать до праздника. В противном случае у вас появятся проблемы с деньгами в течение целого года.

Запрещено на Гаврилу Летнего выбрасывать хлеб — год будет голодным.

Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.

Не допускается жадничать 26 июля.

Что можно делать 26 июля

В народный праздник принято ходить в церковь и молиться Архангелу Гавриилу.

Чтобы притянуть к себе удачу, 26 июля принято печь пироги и делиться выпечкой с нуждающимися.

Хорошо посвятить праздничный день труду, особенно физическому.

В день Гавриила Летнего сбор урожая обещает быть успешным.

Народные приметы на Гаврилу Летнего